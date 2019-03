Lena Gercke: Model toppt ihren Busen-Blitzer  - "Immer diese s**** Fotos"

Lena Gercke teilt bei Instagram ein heißes Foto. Das Model toppt dabei ihren Busen-Blitzer. Die Fans der ersten GNTM-Gewinnerin sind richtig begeistert.

Cloppenburg - Lena Gercke scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, ihre Follower auf Instagram fast täglich mit neuen heißen Bildern zu beglücken. So postete das Model zum Beispiel in den vergangenen Wochen verschiedene freizügige Bilder aus den Malediven, wo die Blondine Urlaub machte.

Lena Gercke: Model toppt Busen-Blitzer mit neuem heißem Foto bei Instagram

Doch auch im kalten Deutschland weiß das 31-jährige Model, wie sie ihren zahlreichen Fans eine Freude machen kann. Vor einigen Tagen postete Lena Gercke eine besondere Botschaft auf Instagram, wie nordbuzz.de berichtet.

Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist die beliebte Moderatorin in einem sehr gewagten Outfit zu sehen, sie trägt nämlich ein ziemlich transparentes Oberteil. Das Besondere daran: Lena Gercke scheint sich kurz vor dem Schnappschuss ordentlich mit Wasser abgespritzt lassen zu haben.

Mehr News zum Model: Lena Gercke: Geht Model mit diesem heißen Foto zu weit?

Das Ergebnis kaum zu übersehen: Nippel-Blitzer-Alarm! Dazu ist einer der dünnen Träger ihres Oberteils - mal wieder - nach unten gerutscht.

Lena Gercke: Model zeigt Nippel-Blitzer - ein Follower gähnt

Zu diesem heißen Foto schreibt Lena Gercke auf ihrem Instagram-Account: „Happy Weekend“. Schönes Wochenende, also. Beim Anblick dieses Posts zeigten sich ihre Follower auf jeden Fall sehr glücklich. So schreibt ein User zum Beispiel: „Wow so ein tolles Foto.“ Ein anderer wünscht Lena ebenfalls ein schönes Wochenende: „Auch für dich, schönste Frau, ein schönes Wochenende.“

Und trotzdem scheint das Bild nicht allen zu gefallen. „Ach, immer die s*** Fotos .... gähn“, schreibt ein Follower.

Lena Gercke: Model schockt ihre Fans bei Instagram mit diesem heißen Bild

Was Model Lena Gerkce dazu sagt? Offenbar nichts, denn das nächste heiße Foto postete sie gleich einige Tage später.

