Lena Meyer-Landrut heute auf dem Oktoberfest - Sie ist „sehr, sehr aufgeregt“

Lena Meyer-Landrut wird in diesem Jahr zum ersten Mal das Münchner Oktoberfest besuchen. Doch mit Bier kann sie wenig anfangen, wie ein Post zeigt.

Update vom 22. September 2019: Sie ist in München angekommen! Lena Meyer-Landrut wird ihre erste Wiesn erleben und ist offenbar sehr nervös. Auf Instagram meldete sie sich in ihrer Story und schrieb dazu „Oktoberfest Nervösität“.

In der Story posiert sie mit einer Freundin und ihrem Wasser und gibt an, „dass sie sehr, sehr aufgeregt sind.“ Aus Vorbereitungsgründen würden sie nun „sehr viel“ Wasser trinken. Andere Getränke würden sich da vielleicht besser anbieten - aber es ist ja Lenas erste Wiesn. Für welche Getränke man sich auf dem Oktoberfest so entscheidet, wird ihr bestimmt noch jemand erklären.

Update vom 21. September 2019: Am Sonntag steht für Lena Meyer-Landrut der erste Wiesn-Besuch ihres Lebens an. Mit Freunden und Family wird sie offenbar versuchen, sich doch noch mit dem Oktoberfest-Getränk Nummer 1 anzufreunden: Auf Instagram outete sich die Sängerin nämlich als Nicht-Biertrinkerin. An Vorfreude scheint es jedenfalls nicht zu mangeln: Auf Instagram postete die 28-Jährige heute ein Foto, das sie in einem sexy Outfit zeigt und untertitelte es mit den Worten: „Happy Samstag!“

Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich an ihrem morgigen Wiesn-Tag ebenso glücklich präsentiert!

Update vom 20. September 2019: So lange wie Lena Meyer-Landrut schon auf unseren Bildschirmen zu sehen ist, könnte man glatt vergessen, dass die Sängerin erst 28 Jahre alt ist. Da gibt es natürlich noch einiges zu sehen und zu erleben in der Welt - das Oktoberfest in München zum Beispiel. Zum ersten Mal wagt sich das in Hannover geborene Nordlicht Lena auf das Volksfest im Süden. Auf ihrem Instagram-Account kündigte Lena Meyer-Landrut an, dass sie am Eröffnungswochenende zur Wiesn geht. Am Sonntag, den 22. September, wird sich die Musikerin auf dem Oktoberfest zeigen.

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt Lena mit ihrer Einstellung zum beliebten Oktoberfest-Getränk. Als “nicht Bier-Trinker“ bezeichnet sich die 28-Jährige in ihrem Post. Sie habe versucht, sich mit dem Getränk anzufreunden. Das habe allerdings nicht so gut geklappt, schreibt sie. Zu lesen ist von Lena Meyer-Landruts Bier-Versuch neben einem Foto eines Polaroids, das sie auf Instagram hochgeladen hat. Auf dem Foto schmiegt sich die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin an ein Ensemble aus gefüllten Bierkästen. Budweiser-Flaschen und Löschzwerge sind im Bild zu erkennen. Womöglich schmeckt Lena das Bier der Münchner Brauereien, das es auf dem Oktoberfest gibt, besser.

Lena Meyer-Landrut ohne Bier aber mit Turnschuhen auf der Wiesn

„Dann hast du das falsche Bier getrunken...“ meint auch ein User unter dem Post. Den meisten Fans von Lena ist egal, was die Sängerin auf dem Oktoberfest trinkt, Hauptsache sie kommt nach Bayern: „Wie gut, dass es in vielen Zelten auch Weinschorle gibt.“, „Versuch es mit Radler! Da ist der Kulturschock nicht so groß.“ oder auch „Das Gute ist: Man kann überall auch ohne Alkohol Spaß haben.“ heißt es in den Kommentaren.

Auch um Lena Meyer-Landruts Wahl beim Wiesn-Outfit sind ihre Follower besorgt: „Im Dirndl bitte. Ich will dich im Dirndl sehen.“ merkt ein Nutzer an. Immer wieder wird auch das Schuhwerk beanstandet: „Bitte keine Turnschuhe zum Dirndl!“ Denn Lena, die fleißig Werbung für adidas macht, hat von dem Sporthersteller einen Sneaker geschickt bekommen. Zum Entsetzen ihrer Fans möchte sie die Turnschuhe auf dem Oktoberfest anziehen, wie sie in einem früheren Post mitteilte.

Die Sängerin geht schließlich auch zur „adidas Wiesen“, wie sie zu dem Bild schreibt. Dieses Wort dürfte echte Münchner narrisch machen. Es heißt „Wiesn“ und NICHT „Wiesen“. Nein, gar nicht „Wiesen“.

Ach, und, Wer kennt es nicht - das Adidas-Oktoberfest? Auf der mehr oder weniger traditionsreichen Abspaltung der Wiesn scheinen sich auch Lena Gercke, Sido und David Alaba wohlzufühlen. Das ungleiche Trio hat der Sporthersteller für eine Kampagne inszeniert.

Lena Meyer-Landrut traut sich was: DAS will sie auf dem Oktoberfest anziehen

München - Zum ersten Mal wird Lena Meyer-Landrut in diesem Jahr das größte Volksfest der Welt besuchen - das Münchner Oktoberfest. „Freunde der Sonne. Ich war ja noch nie auf dem Oktoberfest, aber dieses Jahr ist es so weit“, verrät die Sängerin in ihrer aktuellen Instagram-Story. Dabei packt sie ein Geschenk vom Sportartikel-Hersteller adidas aus. In der Schachtel mit dem Aufdruck „Oktoberfest“ befinden sich neben Ansteckern und einem Untersetzer auch weiße Sneaker mit weiß-blau kariertem Innenfutter.

Oktoberfest-Sneaker für Lena Meyer-Landrut

„Hier ist der passende Treter“, findet Lena und streicht über die Turnschuhe. Echte Bayern werden da nicht unbedingt ihrer Meinung sein. Denn Turnschuhe sind zumindest zum Dirndl für viele Trachten-Liebhaber ein absolutes No Go.

Lena Meyer-Landrut: „Ich bin ja ein absoluter Bier...“

„Hier sind so geile Dingsis“, freut sich Lena weiter über den Inhalt des Pakets und entdeckt eine Flasche Paulaner. „Ein schönes Bier. Ich bin ja ein absoluter Bier...“, doch hier bricht das Video mitten im Satz ab. Vermutlich hat sich Lena als Bier-Fan geoutet. Da wird die 28-Jährige aber enttäuscht werden. Denn wie auf der Homepage des Herstellers zu lesen ist, handelt es sich bei der Flasche um Soda.

„Can‘t wait to see you there“, hat sie als Text in ihre Story hinzugefügt. Gut möglich, dass die Sängerin gleich zum Auftakt-Wochenende auf der Wiesn zu sehen sein wird. Denn, wie ebenfalls in dem Clip zu sehen ist, befindet sich ein Armband in dem Paket, auf dem das Datum 22.9. gedruckt ist.

