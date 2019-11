„Auf dem Teppich geblieben“ & „Fan der allerersten Stunde“ - So derbe macht sich Böhmermann über Lena lustig

Jan Böhmermann macht sich in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ über Lena Meyer-Landrut lustig. Selbst Gast Ralf Möller spielt mit.

München - Inzwischen ist es zumindest für einige Promis ein Privileg, als Gast bei Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ eingeladen zu werden. Allerdings verstehen sich auch nicht alle Stars mit dem Satiriker, der mit seinen Sprüchen auch gerne mal (bewusst) übers Ziel hinausschießt.

Dass Böhmermann und Lena Meyer-Landrut vermutlich nicht die allerdicksten Freunde sind, das dürfte spätestens seit dem vergangenen Donnerstag klar sein. Oberflächlich, kindisch, Instagram-süchtig - so beschrieb Böhmermann die Pop-Queen in der Vergangenheit.

Am Donnerstag kündigte der Comedian allerdings zur großen Überraschung nicht nur Hollywood-Star Ralf Möller in seiner Show an, sondern tatsächlich auch Lena Meyer-Landrut.

Wohlgemerkt: An diesem Abend fand auch die „Bambi“-Verleihung in Baden-Baden statt. Bereits an dieser Stelle dürften aufmerksame Zuschauer argwöhnisch geworden sein.

Als Böhmermann dann Lena ankündigte, stockte das Bild. Offenbar eine Persiflage auf die Verbindungsprobleme bei der „Tagesschau“ am Tag zuvor. Dort hatte ein Funkloch bei einer Live-Schaltung zum Digitaldiskurs der Bundesregierung dazu geführt, dass diese einfach abbrach.

Was zuvor geschah, wird dir den Atem rauben! #BambiMussSterben mit Ralf Moeller und @Lenas_view JETZT im ZDI und um 22.15 in @ZDFneo! https://t.co/dxJh3jQ4lA pic.twitter.com/2WVRcgP6pA — Neo Magazin Royale (@neomagazin) November 21, 2019

Durch diese imitierte technische Störung war Lena in dieser Szene gar nicht wirklich zu sehen. Nach der Unterbrechung war nur Böhmermann mit Luftschlangen behängt und einem Kussmund auf der Stirn zu sehen, der begeistert davon erzählte, dass Lena soeben auf die Bühne gekommen sei. Der tosende Applaus der Zuschauer tat sein übriges und die Dame, die im Hintergrund wieder die Bühne verließ, erinnerte wirklich leicht an Lena.

Doch damit nicht genug! Böhmermann machte sich ein zweites Mal über die Pop-Queen lustig. Dieses Mal kündigte er sie als eine „liebe, liebe Freundin“ an. Zudem outete er sich als vermeintlicher „Fan der allerersten Stunde – denn sie ist sympathisch. Sie ist auf dem Teppich geblieben. Sie ist natürlich. Sie macht nicht immer nur Sex, Sex, Sex, sondern sie überzeugt durch Kunst“, so der Comedian höchst ironisch.

Anschließend wieder der Bildausfall, woraufhin wieder nur ein begeisterter Böhmermann zu sehen war, während im Hintergrund Lena diesmal in einer Badewanne davonfuhr. „Super, dass sie den Spaß mitgemacht hat“, freute sich Böhmermann schelmisch.

Auch der wirkliche Gast Ralf Möller („Gladiator“) spielte das Spiel mit. „Ich bin ja froh, dahinten Lena noch ein paar Trockenübungen beigebracht zu haben – als Schwimmmeister“, so der gelernte Bademeister Möller über Lena: „Die ist so heiß!“

Während der Sendung lief Lena Meyer-Landrut im Übrigen tatsächlich in Baden-Baden bei der „Bambi“-Verleihung über den Roten Teppich. In den Tagen danach dürfte sie dennoch von ihrem „Besuch“ bei Jan Böhmermann erfahren haben...

