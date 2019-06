Lena Meyer-Landrut kaum bekleidet im Mohnfeld - Fans verwundert über Outfit: „Boaaaa bist du geil“

Lena Meyer-Landrut hat sich für ein Fotoshooting in ein Mohnfeld begeben. Doch einige Fans wundern sich über ihr knappes Outfit.

München - Der Sommer ist da! Auch bei Lena Meyer-Landrut! Und das zeigt sich jetzt mit drei wunderschönen Aufnahmen auf ihrer Instagram-Seite. Die 28-Jährige hat sich ihren Stammfotografen Paul Hüttemann geschnappt und sich mit ihm zu einem Mohnfeld begeben. Herausgekommen sind Aufnahmen, die so verträumt wie sexy zugleich sind. Drei davon (weitere sehen Sie durch Klick auf die Pfeile bzw. Wischen) teilte Lena nun mit ihren Fans bei Instagram.

Der Himmel scheint zwar trüb gewesen zu sein beim Shooting, nicht aber Lena Meyer-Landrut. Sie lächelt entspannt. „Freie Tage sind dafür da, die Batterien aufzuladen“, schreibt sie dazu auf Englisch. „Es gibt keinen besseren Ort als die Natur, um das zu tun.“ Dazu erklärt sie, wie sehr sie sich auf ihr Konzert in Bremen am 16. Juni freue.

Lena Meyer-Landrut: Promi-Follower reagieren begeistert

Die Follower von Lena Meyer-Landrut reagieren begeistert von den Sommer-Aufnahmen. Auch prominente. „Wunderschön“, schreibt Bloggerin Maria Astor. „Schöne“, schwärmt Model Franziska Knuppe.

Viele Fans finden die Fotos einfach nur herrlich - vor allem das Motiv. „Wie schön du bist“, „Mega Serie“ und „Bezaubernd“ lauten Reaktionen.

Andere begeisterte Fans werden expliziter. „Schnitte“, „Hot Hot hot“ und „Boaaaa bist du geil“, heißt es ebenfalls.

Lena Meyer-Landrut: Was macht sie im Bikini im Mohnfeld?

Aber Moment mal: Warum stellt man sich überhaupt SO in ein Mohnfeld? Mancher zeigt sich verwundert über das Outfit der Sängerin. „Warum trägst du einen Bikini in einem Mohnfeld? Nicht, dass ich mich beschweren würde?“, will etwa ein Follower wissen. „Muss ziemlich warm sein“, zieht ein weiterer als mögliche Erklärung heran. „Im Bikini im Mohnfeld, tztztztz“ und „Wer ist bitte im Bikini in einer Blumenwiese? Bist du dumm?“, heißt es ebenfalls. Und noch jemand macht sich Sorgen: „Ich hätte ja Angst vor den ganzen Viechern im Gras und da war es doch bestimmt auch kalt, aber hat sich gelohnt, die Bilder sind wunderschön.“

Lena Meyer-Landrut lockt natürlich auch wieder Hater an

So ein bisschen Kritik setzt es auch: „Eines muss ich sagen find das schon peinlich wie selbstverliebt, total inszeniert und unecht Du bist... Leider merkt man das immer mehr schon zu extrem... Und man merkt ob Du lachst oder weinst auf deinen Posts, egal alles aufgesetzt zu sehr inszeniert. Sorry musste mal erwähnt werden“, schreibt ein Hater. „Hast du das nötig, dich immer wieder ausziehen und halbnackt o. nackt zu zeigen??????“, will ein anderer wissen. Nötig hat sie‘s nicht. Aber Lena Meyer-Landrut zeigt sich sehr gerne leicht bekleidet - und steht dazu, wie sie unlängst klargestellt hat.

lsl.