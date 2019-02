Lena Meyer-Landrut postet Fotos - Kai Pflaume und anderer Promi machen private Bemerkungen

Lena Meyer-Landrut zeigt sich in ihrem neuesten Bild fröhlich und unbeschwert.

Lena Meyer-Landrut hat Fotos gepostet, die sie fröhlich und unbeschwert zeigen. Gleich zwei deutsche Promi-Männer kommentierten - sehen in den Bildern aber völlig Unterschiedliches.

Update vom 4. Februar 2019, 09.44 Uhr: Sängerin Lena-Meyer Landrut (27) zeigt sich auf Instagram gerne freizügig und begeistert mit ihren sexy Fotos ihre 2,5 Millionen Follower. Doch mit ihrem neuesten Post beweist die Sängerin: Sie kann auch gemütlich! Auf den Bildern ist die Gewinnerin des ESC 2010 zu sehen, wie sie lässig in weiten Sportklamotten auf einem Tisch sitzt. Dabei grinst sie fröhlich in die Kamera. Zu dem Post schreibt die Sängerin: „Rückblick auf die Herbstsonne. Rückblick auf lächerlich langes Haar. Rückblick auf keine Jacken, dafür Hoodies. Rückblick auf die Bilder, die wir nie geteilt haben.“

Die süßen Fotos scheinen nicht nur Lenas Fans zu gefallen, sondern auch die Aufmerksamkeit von zwei männlichen Prominenten auf sich zu ziehen: Zum einen kommentierte der deutsche Rapper Samy Deluxe (41) das Foto - und zwar gleich dreimal mit denselben Worten. Er schreibt: „Damn, ich dachte gerade, du hättest eine große Schwester.“ Jedoch kann sich der Rapper sicher sein, dass auf den Aufnahmen tatsächlich Lena zu sehen ist, denn sie ist Einzelkind.

Auch Moderator Kai Pflaume (51) reagierte auf die Bilder - und macht eine komplett andere Entdeckung. Und zwar bemerkte er, dass Lena dieselben Schuhe hat wie er selbst. Der Sneaker-Fan schrieb: „Meine Lieblings-Yung-1!“ Damit spielt er auf die stylischen Adidas-Sportschuhe der hübschen Brünetten an. Lena, die kürzlich die Trennung von ihrem langjährigen Freund bekannt gab, hat zunächst nicht auf die Kommentare der beiden Promi-Männer geantwortet.

Lena Meyer-Landrut: Was macht sie hier bitte mit ihrer Hand? Laszives Video aufgetaucht

Köln - Lena Meyer-Landrut hat den Rhythmus im Blut. Anders war es schon einst nicht zu erklären, dass sie nach Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ endlich wieder den Eurovision Song Contest nach Deutschland geholt hat. Mit ihrem Tänzeln zum Siegersong „Satellite“ eroberte sie 2010 die Herzen Europas.

Von sympathisch-unbeholfenem Staksen einer Newcomerin kann knapp neun Jahre später aber inzwischen nicht mehr die Rede sein: Lena Meyer-Landrut ist längst eine perfekte Tänzerin, die eine Vielzahl von Moves beherrscht. Diese präsentiert sie nicht nur auf der Bühne. Sondern gelegentlich auch mit Selfie-Videos in ihren Instagram-Stories. So auch am Dienstag.

Lena Meyer-Landrut tanzt zu „Keep on“ von Kehlani

Sie wirft den R&B-Song „Keep on“ von Kehlani an, schwingt zu den Worten „Back in your open arms I belong“ lasziv ihren Körper. Und dann ändert sich der Move: Sie schleudert ihre Hüfte nach vorn und nach hinten und bewegt dazu ruckartig ihre zur Faust geballte Hand nach unten und oben. Für manche eine Tanzbewegung. Für andere vielleicht schon Trockensex. Leicht obszön wirkt es allemal.

+ Lena Meyer-Landrut beim Balztanz. © Screenshot

Dazu trägt sie einen modischen gelbem Pulli mit gaaaaanz tief auf einer Seite aufgerissenem Reißverschluss.

Mit solchen Aktionen schüttelt sie offenbar die Anstrengung eines ausgedehnten Tages ab. Und auch mit einem speziellen Drink. „Lange Tage bringen mich dazu, Kokosnuss-Wasser zu trinken“, sagt sie auf Englisch ein Story-Fragment später. Dazu ist sie genau damit zu sehen. Und ergänzt in feinstem Proll-Deutsch an sich selbst: „Hömma, wir sind doch nicht auf Malibu!“

+ Lena Meyer-Landrut schwört auf Kokosnusswasser. © Screenshot

Demnächst ist Lena Meyer-Landrut wieder bei „The Voice Kids“ zu sehen. Unlängst postete sie ein Foto, das einen RTL-Moderator verwundert zurückließ.

„Eurovision Song Contest“-Vorentscheid: Ist Lena Meyer-Landrut etwa parteiisch?

lsl.