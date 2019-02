Lena Meyer-Landrut ist zurück als Coach bei „The Voice Kids“. Im einem Interview verriet sie, welchen ihrer Jury-Kollegen sie besonders gern hat.

„Er ist ein cooler Typ“: Lena Meyer-Landrut schmeichelt ihrem Jury-Kollegen

Update vom 16. Februar 2019: Am 17. Februar 2019 geht „The Voice Kids“ in die nächste Runde. Diesmal kämpft Lena Myer-Landrut, die erst kürzlich mit heißen Instagram-Fotos auf sich aufmerksam machte, mit Stefanie Kloß, The BossHoss und Mark Forster um den Sieg. Obwohl sie alle ihre Konkurrenten sehr schätzt, hat sie doch einen Liebling, der offenbar zurecht Everbody‘s Darling ist.

Er ist „ein herzensguter Mensch, ehrlich und authentisch“, sagte Meyer-Landrut natürlich über keinen geringeren als Mark Forster. „Es macht viel Spaß, sich ein bisschen mit ihm zu kabbeln und freundlich anzicken zu können.“ Grundsätzlich sei die Stimmung unter allen Jury-Mitgliedern super - TV-Zuschauer dürfen gespannt sein, ob sich die positive Atmosphäre schon bald auf ihr heimeliges Wohnzimmer überträgt.

Lena Meyer-Landrut: Schaukel-Foto lässt Fans juchzen - „Schöner Po“

Update vom 15. Februar 2019: Lena Meyer-Landrut genießt derzeit ihr Leben als Single. Das stellt die Sängerin auch auf ihrem Social-Media-Kanal zur Schau. Ihr neuester Post zeigt sie schaukelnd am kalifornischen Strand, die Füße im Wasser. Auf dem Foto ist die Eurovision-Songcontest-Siegerin seitlich von hinten zu sehen. Sie trägt lediglich ein knappes Badehöschen, das kaum Platz für Spekulationen lässt. Dazu ein weißes Shirt, das gerade einmal ihre Brüste und das Dekolleté verbirgt. Auf diesem Oberteil prangt gut leserlich „linvin cool“.

Einige Fans können sich an dem Schnappschuss aus Übersee gar nicht sattsehen. So schreibt ein User: „Geile Frau“, ein anderer kommentiert „Schöner Po“. Freuen wird Lena auch diese Meinung eines Fans: „Bist einfach die hübscheste deutsche Frau“.

Lena Meyer-Landrut: Brüste sorgen bei neuem Post für Diskussionen

Update vom 14. Februar 2019: Lena Meyer-Landrut begeistert ihre Fans mit täglichen Schnappschüssen aus ihrem Leben, nun gibt die Sängerin ihren Followern jedoch Rätsel auf. Auf dem neuesten Instagram-Foto der Sängerin ist Lena in einem grünen Top zu sehen. Obwohl von dem Körper der 27-Jährigen kaum etwas zu erkennen ist, sind besonders ihre Brüste Grund für Diskussionen. Während Meyer-Landrut bislang mit einer sehr sportlichen Figur und einem dazu passenden Dekolleté auftrat, scheint der Ausschnitt der Sängerin auf dieser Aufnahme unerwartet üppig.

Kein Wunder, dass viele der 2,5 Millionen Fans prompt zu spekulieren anfangen. „Sind deine Brüste größer geworden?“ und „Schon hat Lena plötzlich große Brüste“ spekulieren zwei User unter dem Bild der „Eurovision Song Contest“-Siegerin. Das Geheimnis hinter ihrem tollem Dekolleté kennt wohl nur Lena selbst.

Lena Meyer-Landrut: Erster Single-Auftritt mit ziemlich tiefem Ausschnitt

Update vom 9. Februar: Es war ihr erster großer Auftritt seit ihrer Trennung von ihrem Freund Max von Helldorff: Lena Meyer-Landrut zeigte sich gestern auf der Berlinale in einem hautengen Glitzerkleid mit sehr tiefem Ausschnitt, der viele bewundernde Blicke auf sich zieht.

+ Lena auf der Berlinale © dpa / Christoph Soeder

Auch ihre Fans sind begeistert von Lenas Solo-Auftritt. „Wunderschön“, kommentieren sie den Look der Sängerin auf Instagram.

Lena Meyer-Landrut kündigt „ihren Schatz“ an - und zeigt ihn dann der Öffentlichkeit

Update vom 8. Februar 2019, 11.49 Uhr: Lena Meyer-Landrut dürfte mit dieser Instagram-Story dafür gesorgt haben, dass einige Männerherzen kurz still standen. Über das soziale Netzwerk teilte die 27-Jährige ein Video, in dem zu Beginn nur ein Teil ihres Gesichts und die Unterschrift „Mein Schatz @this.is.kiwi“ zu sehen ist. Hat die Sängerin etwa einen neuen Freund? Erst Mitte Januar gab sie ebenfalls über Instagram die Trennung von ihrem langjährigen Partner Max von Helldorff bekannt.

Wenige Sekunden später kommt aber direkt die Entwarnung: Die Kamera schwenkt zu „kiwi“, und es stellt sich heraus: Bei Lenas Schatz handelt es sich um ihren Hund, der treuherzig an sie geschmiegt vor sich hindöst. Die zahlreichen Verehrer, die sich vermutlich unter Lenas 2,5 Millionen Followern befinden, können somit aufatmen.

+ Die Männerwelt kann aufatmen: Lenas Schatz ist ein Hund namens Kiwi. © Screenshot: Instagram

Lenas Schatz ist der gemeinsame Hund von ihr und Max

Interessant ist aber: „kiwi“ ist der gemeinsame Hund von Lena und ihrem Exfreund Max. Auf dem Instagram-Account des Vierbeiners wird das frühere Paar noch als „Mom & Dad“ aufgeführt. In ihrer Insta-Story spricht Lena zudem von einem „emotional day“. Schön, dass sie sich bei einer ausgiebigen Kuschelrunde mit „kiwi“ von ihrem Tag erholen kann.

+ Treuherzig kuschelt Hund Kiwi mit seinem Frauchen Lena Meyer-Landrut. © Screenshot: Instagram

Lena Meyer-Landrut postet Aufnahmen aus dem Schwimmbecken - ihr Outfit ist nicht sehr passend

Update vom 7. Februar 2019, 9.49 Uhr: Fans von Lena Meyer-Landrut sind tägliche Einblicke in ihr Leben gewohnt, in kurzen Instagram-Storys hält die Sängerin ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden. Die 27-Jährige zeigte sich nun bei einem Fotoshooting für ein deutsches Modemagazin, in einer wahrlich ungewöhnlichen Kulisse. In den kurzen Clips zu sehen ist ein altes Schwimmbad, Lena selbst freut sich sichtlich über die Location des Shootings.

+ In einem pinken Paillettenkleid, weißen Cowboy-Stiefeln und einem grauen Mantel steigt Lena in das Schwimmbecken. © Screenshot

Um ihre Fans hautnah an den Drehort mitnehmen zu können, steigt Lena dann selbst in das alte Becken, das jedoch nicht mit Wasser gefüllt ist. Das Outfit der 27-Jährigen wirkt dennoch etwas ungewöhnlich. In einem pinken Paillettenkleid und weißen Cowboy-Stiefeln läuft Lena am Grund des Beckens, während im Hintergrund Fotografen das Shooting vorbereiten. „Heute ist wieder Casual-Wednesday bei mir“, kommentiert die Sängerin ihr außergewöhnliches Outfit dann selbst.

+ Lena steigt in das Schwimmbecken, das Outfit wirkt etwas seltsam. © Instagram Screenshot Lena Meyer-Landrut

Wussten Sie, dass Lena Meyer-Landrut auch schon mal oben ohne in ein Schwimmbecken stieg? Die Aufnahmen sind immer noch im Netz.

Update vom 4. Februar 2019, 09.44 Uhr: Sängerin Lena-Meyer Landrut (27) zeigt sich auf Instagram gerne freizügig und begeistert mit ihren sexy Fotos ihre 2,5 Millionen Follower. Doch mit ihrem neuesten Post beweist die Sängerin: Sie kann auch gemütlich! Auf den Bildern ist die Gewinnerin des ESC 2010 zu sehen, wie sie lässig in weiten Sportklamotten auf einem Tisch sitzt. Dabei grinst sie fröhlich in die Kamera. Zu dem Post schreibt die Sängerin: „Rückblick auf die Herbstsonne. Rückblick auf lächerlich langes Haar. Rückblick auf keine Jacken, dafür Hoodies. Rückblick auf die Bilder, die wir nie geteilt haben.“

Die süßen Fotos scheinen nicht nur Lenas Fans zu gefallen, sondern auch die Aufmerksamkeit von zwei männlichen Prominenten auf sich zu ziehen: Zum einen kommentierte der deutsche Rapper Samy Deluxe (41) das Foto - und zwar gleich dreimal mit denselben Worten. Er schreibt: „Damn, ich dachte gerade, du hättest eine große Schwester.“ Jedoch kann sich der Rapper sicher sein, dass auf den Aufnahmen tatsächlich Lena zu sehen ist, denn sie ist Einzelkind.

Auch Moderator Kai Pflaume (51) reagierte auf die Bilder - und macht eine komplett andere Entdeckung. Und zwar bemerkte er, dass Lena dieselben Schuhe hat wie er selbst. Der Sneaker-Fan schrieb: „Meine Lieblings-Yung-1!“ Damit spielt er auf die stylischen Adidas-Sportschuhe der hübschen Brünette an. Lena, die kürzlich die Trennung von ihrem langjährigen Freund bekannt gab, hat zunächst nicht auf die Kommentare der beiden Promi-Männer geantwortet.

Lena Meyer-Landrut: Was macht sie hier bitte mit ihrer Hand? Laszives Video aufgetaucht

Köln - Lena Meyer-Landrut hat den Rhythmus im Blut. Anders war es schon einst nicht zu erklären, dass sie nach Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ endlich wieder den Eurovision Song Contest nach Deutschland geholt hat. Mit ihrem Tänzeln zum Siegersong „Satellite“ eroberte sie 2010 die Herzen Europas.

Von sympathisch-unbeholfenem Staksen einer Newcomerin kann knapp neun Jahre später aber inzwischen nicht mehr die Rede sein: Lena Meyer-Landrut ist längst eine perfekte Tänzerin, die eine Vielzahl von Moves beherrscht. Diese präsentiert sie nicht nur auf der Bühne. Sondern gelegentlich auch mit Selfie-Videos in ihren Instagram-Stories. So auch am Dienstag.

Lena Meyer-Landrut tanzt zu „Keep on“ von Kehlani

Sie wirft den R&B-Song „Keep on“ von Kehlani an, schwingt zu den Worten „Back in your open arms I belong“ lasziv ihren Körper. Und dann ändert sich der Move: Sie schleudert ihre Hüfte nach vorn und nach hinten und bewegt dazu ruckartig ihre zur Faust geballte Hand nach unten und oben. Für manche eine Tanzbewegung. Für andere vielleicht schon Trockensex. Leicht obszön wirkt es allemal.

+ Lena Meyer-Landrut beim Balztanz. © Screenshot

Dazu trägt sie einen modischen gelbem Pulli mit gaaaaanz tief auf einer Seite aufgerissenem Reißverschluss.

Mit solchen Aktionen schüttelt sie offenbar die Anstrengung eines ausgedehnten Tages ab. Und auch mit einem speziellen Drink. „Lange Tage bringen mich dazu, Kokosnuss-Wasser zu trinken“, sagt sie auf Englisch ein Story-Fragment später. Dazu ist sie genau damit zu sehen. Und ergänzt in feinstem Proll-Deutsch an sich selbst: „Hömma, wir sind doch nicht auf Malibu!“

+ Lena Meyer-Landrut schwört auf Kokosnusswasser. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut: Interview zu „The Voice Kids“

Demnächst ist Lena Meyer-Landrut wieder bei „The Voice Kids“ zu sehen. Unlängst postete sie ein Foto, das einen RTL-Moderator verwundert zurückließ.

