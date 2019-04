Was läuft zwischen Lena Meyer-Landrut und Mats Hummels? Nun äußert sie sich: „Man merkt mit der Zeit ...“ 

Wirbel um Lena Meyer-Landrut und Mats Hummels: Viele Fans spekulieren über eine Affäre zwischen den beiden. Nach Cathy Hummels äußert sich jetzt auch Lena überraschend zu den Gerüchten.

Update vom 17. April 2019: Seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Lena Meyer-Landrut (27) und FC-Bayern-Star Mats Hummels (30) mehr verbindet als nur Freundschaft. Auslöser dafür war die hohe Like-Freudigkeit des Kickers bei freizügigen Instagram-Fotos der ESC-Gewinnerin. Das ganze schlug sogar so hohe Wellen, dass sich Mats‘ Ehefrau Cathy Hummels zu den Fremdgeh-Spekulationen äußerte (siehe unsere Meldung unten).

Nachdem Mats Hummels und Lena Meyer-Landrut lange geschwiegen hatten, verriet Lena jetzt endlich, was dran ist an den Gerüchten. In einem Interview mit dem Radiosender Antenne Bayern stellte Lena ihr neues Album „Only Love, L“ vor. Angesprochen auf die Schlagzeilen über eine angebliche Affäre mit Mats Hummels sagte sie: „Ja, man merkt einfach mit der Zeit, wie wertlos sowas ist. Ich bin in den letzten Wochen auch sehr erstaunt und überrascht, was alles so über mich in der Presse steht. Wo ich sagen würde, dass 80 Prozent davon erfunden sind oder an den Haaren herbeigezogene Schlagzeilen sind, die eigentlich keine Schlagzeilen sind.“

Offenbar weiß Lena aber inzwischen, wie sie mit derartigen Gerüchten umgehen muss: „Ich glaube, da muss man sich einfach komplett relaxen und das völlig entspannt ‚wegignorieren‘. Wenn man da großartig etwas dazu sagt oder etwas dazu macht, dann befeuert man das Thema noch. Manche Leute möchten das, manche Leute möchten auch die Presse oder die PR dazu erlangen - ich möchte das nicht und deswegen lasse ich es einfach weiterfließen“, erklärt Lena ihre Taktik. Wäre das also auch ein für alle Mal geklärt!

Was läuft da zwischen Lena und Mats Hummels? Cathy äußert sich jetzt überraschend

Update vom 15. April 2019: Viele Stars und Sternchen lassen ihre Fans beinahe täglich an ihrem privaten Leben über Instagram teilhaben. Auch für deutsche Stars wie Lena Meyer-Landrut, Cathy und Mats Hummels scheint es normal, das tägliche Leben mit Millionen Zuschauern zu teilen. Dass Social-Media jedoch auch zu Stress in Beziehungen führen kann, zeigt nun offenbar eine Äußerung von Cathy Hummels persönlich.

Bereits vor wenigen Wochen sorgte eine aufmerksame Followerin der Spielerfrau für Gerüchte im Hause Hummels. Die junge Frau machte die 31-Jährige darauf aufmerksam, dass Ehemann Mats insgesamt mehr Bilder von fremden Frauen mit einem „Like“ markiere als von seiner eigenen Ehefrau. Besonders pikant: Viele Bilder, die dem Fußballer offenbar gefielen, waren äußert freizügig. Auch die Bilder von Sängerin Lena Meyer-Landrut wurden fleißig betrachtet. Und die 27-Jährige schenkte Mats Hummels das ein oder andere „Like“ zurück. Eine Tatsache, die bei vielen Fans für Spekulationen sorgte.

Obwohl sich Cathy Hummels bislang gegenüber Fremdgeh-Gerüchten gelassen zeigte und alle Spekulationen an sich abprallen ließ, veröffentlichte die Spielerfrau nun völlig unerwartet ein kurzes Statement. Am Samstag feierte die Spielerfrau ihren Geburtstag in München, doch Ehemann Mats war bei der Party nicht dabei. Für viele Fans offenbar ein weiteres Indiz, das auf eine Krise bei Familie Hummels hindeutete. Unter einem von Cathy selbst veröffentlichten Foto nach der Partynacht erklärt die hübsche Münchnerin dann: „Mein Mann war gestern nicht dabei, weil Bayern heute ein wichtiges Spiel hat. Also nicht wegen Lena. Nachdem mir dazu so viele geschrieben haben.“ Statt einfach zu schweigen, thematisiert Cathy das alte Gerücht damit noch einmal. Heizt sie damit die Spekulationen von neuem an? Damit hätte Cathy wohl das Gegenteil von dem erreicht, was sie ursprünglich wollte.

Lena Meyer-Landrut und Mats Hummels äußerten sich zu den Spekulationen einiger Fans bislang nicht.

Posiert Lena Meyer-Landrut im Bad für Freund? Hüllenlos-Bild aufgetaucht

Update vom 29. März 2019: Kurz vor Erscheinen des neuen Albums von Lena Meyer-Landrut geistert ein Foto durch die Medien, das für Wirbel rund um die Sängerin sorgt. Es zeigt die Silhouette einer Frau, die in einer dampfigen Dusche steht und mit ihrer Hand an der durchsichtigen Wand wischt. Sie scheint gar nichts anzuhaben oder höchstens einen Slip. Hochgeladen hat das Bild der Fotograf Paul Hüttemann, der auch für Lena Meyer-Landrut arbeitet.

Der Verdacht liegt bei einigen nahe, dass es sich um die Sängerin handelt. „Man KÖNNTE meinen es wäre Lena Meyer-Landrut“, schreibt ein Follower. „Kopfkino“ ein anderer. „Egal wer es ist, verdammt heiß“, meint ein anderer. „Hallo Jungs, ich denke schon, dass sie es ist. Lena ist einfach hübsch, egal was sie an hat. Ob nackt oder auch ungeschminkt. Einfach eine hübsche Frau. Die Figur passt jedenfalls genau“, meint ein weiterer.

Auf die Frage, ob es sich um Lena handelt, antwortet Hüttemann bei Instagram mit „Nein“ - doch ihm scheint nicht jeder Glauben zu schenken. „Jajajajajajaja“, reagiert ein User.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Lena Meyer-Landrut heimlich für ein Hüllenlos-Shooting posierte. Aber sehr unwahrscheinlich. Wenn es Sie tröstet: Es gibt Nacktfotos von Lena Meyer-Landrut im Netz. Weiter unten lesen Sie mehr.

Lena Meyer-Landrut: Pool-Shooting erinnert an alte Oben-ohne-Fotos - diese sehen Sie hier

Update vom 14. März 2019: Wow! Lena Meyer-Landrut ist wieder in einen Pool gehüpft. Und posierte dort für ein heißes Shooting. Das ist aus einem kurzen Clip auf ihrer Instagram-Seite zu entnehmen. Man sieht ihren Kopf über Wasser. Und einen Körper im knappen grünen Bikini, bei dem es sich vermutlich (aber natürlich nicht gesichert) um den ihren handelt.

Das Video soll eine Ankündigung für den 15. März sein - und ist mit dem Hashtag #dontlietome versehen. Wahrscheinlich heißt so ihre neue Single, die als Vorgriff für das Album „Only Love, L“ (ab 5.4.) erscheint. Und der Clip enthält den ersten Schnipsel daraus.

Nicht nur die anstehende Musik sorgt für Begeisterung bei den Fans. „Lena im Bikini. Rest egal“, heißt es in den Kommentaren. „Dass du so unverschämt gut aussieht, ist gar nicht mal so von Nachteil!“ ebenso. Und auch: „Viel zu heiß“.

Lena Meyer-Landrut im Pool, da war doch mal was? Die Aufnahmen dürften manche an ihre Jugendsünden erinnern. Denn für RTL sprang Lena, als sie noch kein Star war, einst mal hüllenlos in ein Schwimmbecken. Wir erinnern mit unserem Artikel unten daran und weisen den Weg zu den Oben-ohne-Fotos.

Lena Meyer-Landrut oben ohne! Hammer-Fotos weiterhin online

Unser ursprünglicher Artikel:

Köln - Lena Meyer-Landrut schreibt immer wieder Schlagzeilen - auch mit heißen Fotos und freizügigen Outfits. Zuletzt schien sie in einer Insta-Story einen zu knappen Badeanzug gehabt zu haben.

Auch musikalisch schreibt sie wieder Schlagzeilen: Ihr Song „Thank you“ samt spektakulärem Video ist veröffentlicht und läuft in den Radios rauf und runter. Für April ist ihr Album geplant. Das bisher letzte von Lena Meyer-Landrut datiert aus dem Jahr 2015.

Die 27-Jährige ist längst über den Status eines "One-Hit-Wonders" hinaus. Nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 hat sie sich nicht nur dauerhaft als Sängerin etabliert, sondern auch als öffentliche Person - etwa als Werbeträgerin oder als TV-Jurorin.

Lena Meyer-Landrut: Nackt-Jugendsünden aus Komparsenrolle bei RTL

Skandale versucht Lena Meyer-Landrut zu vermeiden - und schafft das auch weitestgehend. Dass ihr im Juli 2017 die Bluse bei einem Konzert herunterrutschte, dürfte sie im Nachhinein mit einem Schmunzeln hinnehmen. Viel weniger dürften ihr vermutlich ihre Nackt-Jugendsünden schmecken. Nackt-Jugendsünden? Ja. Vor ihrer großen Karriere zog sie sich als Komparsin für eine RTL-Doku-Soap aus. (Anna-Maria Ferchichi: Frau von Bushido zeigt heißes Bild - Gerüchteküche brodelt)

