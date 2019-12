Lena Meyer-Landrut in Dessous in Kirche? Auftritt sorgt für Aufsehen - „Sie ist kriminell“

Lena Meyer-Landrut ist für gewagte Outfits bekannt. Jetzt zeigt sie sich in Dessous, und das möglicherweise in einer Kirche.

Lena Meyer-Landrut hat ein Akustikvideo zum Song „Thank you“ veröffentlicht.

hat ein Akustikvideo zum Song „Thank you“ veröffentlicht. Sie zeigt sich ganz in Weiß - mit Blazer überm BH .

. Die Kulisse sieht nach einer Kirche aus.

Berlin - Das passt doch zur Vorweihnachtszeit. Zumindest auf den ersten Blick. Lena Meyer-Landrut hat am Samstag (7. Dezember) ein neues Video veröffentlicht. Es handelt sich um die Akustikversion ihres Hits „Thank you“. Der passende Clip, der auch bei YouTube zu sehen ist, beginnt besinnlich.

Zu sehen ist Lena Meyer-Landruts Gesicht in Großaufnahme. Die Bilder sind erste Schwarz-Weiß gehalten, gewinnen dann mehr und mehr an Farbe. Ganz, ganz langsam zoomt die Kamera raus. Und da trauen dann die Betrachter ihren Augen kaum: Lena trägt einen weißen BH, der mehr schlecht als recht von ihrem ebenfalls weißen Blazer bedeckt wird.

Lena Meyer-Landrut im BH in neuem Video - Ist die Kulisse eine Kirche?

Nach und nach wird dann auch mehr vom Hintergrund klar. Und der irritiert. Denn Lena Meyer-Landrut hat den Clip ganz möglicherweise in einer Kirche aufgenommen. Ob es sich wirklich um ein Gotteshaus handelt, bleibt unklar, denn der Drehort wird öffentlich nicht genannt. Der Anblick deutet allerdings darauf hin.

Dass Lena Meyer-Landrut mal die Hose vergisst oder im durchsichtigen Oberteil auftaucht oder sich gleich oben ohne zeigt, das ist ja nichts Neues. Vielleicht hättte es für ein weihnachtlich-besinnliches Video in derart erhabenem Umfeld - ob Kirche oder nicht - aber doch ein angemesseneres Outfit gegeben?

+ Sinnlich oder unangemessen? Das Outfit von Lena Meyer-Landrut. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut: Fans von neuem Video begeistert - „Sie ist kriminell“

Die Fans stört‘s nicht - im Gegenteil: Sie überschwemmen die Kommentar-Spalte bei YouTub e mit euphorischen Reaktionen. „Oh wow, diese Version berührt einen einfach so sehr. Ich liebe es“, heißt es da. „Einfach soo soo schön deine Stimme sie ist so kraftvoll und gleichzeitig auch gefühlsvoll.“ Und: „Ich finde, so kommt das Lied 100 mal emotionaler bei mir an.“

Ein Fan wird gar poetisch: „Lena ist kriminell... sie hat die Stimme eines Engels geklaut.“

Lena Meyer-Landrut hat unlängst in ein Handtuch gehüllt Adventsgrüße verbreitet.

lsl.