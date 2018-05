Macho-Spruch von Gabalier über Helene Fischer: Was Silbereisen wohl davon hält?

In einem Interview mit der Zeitschrift Closer macht Andreas Gabalier Helene Fischer ein ziemlich freches Kompliment. Gibt es jetzt Stress zwischen den Volksmusik-Titanen?

München - Ab 1. Juli erscheint das neue Album von Andreas Gabalier. Der Titel der Scheibe: „Vergiss Mein Nicht“. Kein Wunder, dass der österreichische Volks Rock'n'Roller im Moment ein begehrter Interviewpartner ist. Mit der Bild-Zeitung teilte der 33-Jährige bereits seine Jugend-Erinnerungen.

Und auch das Gespräch mit den Reportern der Zeitschrift Closer sogt für Aufsehen. Auf die Frage, ob Pop-Kollegin Helene Fischer sein Typ sei, antwortete er: „Ich kenne Helene gut, sie ist ein superfleißiges und talentiertes Mädel. Ich war zweimal bei ihr in der Show, da sind wir gemeinsam aufgetreten.“

Dann schiebt er den frechen Satz hinterher:„Helene ist eine fesche Puppe." Eine fesche Puppe also, hoppala. Ob sich Helene durch so einen Macho-Spruch geschmeichelt fühlt? Und was mag wohl Volksmusik-Kollege und Fischer-Partner Florian Silbereisen davon halten?

bah