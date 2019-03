Nach Aus bei DSDS: Juror Xavier Naidoo nimmt Ex-Kandidatin unter seine Fittiche

DSDS-Juror Xavier Naidoo ist von der Kandidatin Shamia Munn aus Mannheim so begeistert, dass er nach ihrem Ausscheiden bei DSDS eine ganz besondere Einladung ausspricht:

Mannheim - Talente aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar aus Spanien versuchen in der aktuellen Staffel von „Deutschland Sucht den Superstar“ die Jury zu überzeugen. Dieses Mal werden sie von Poptitan Dieter Bohlen, Sänger Xavier Naidoo, Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und Tänzerin Oana Nechiti bewertet.

Neben Kandidaten, die im Casting hauptsächlich für Unterhaltung sorgen, sind aber auch dieses Mal wieder unglaubliche Gesangstalente dabei. So auch Shamia Munn aus Mannheim: Sie überzeugt alle vier Juroren mit ihrer Version von „I‘d rather go blind“ und sichert sich damit den Einzug in den Recall in Ischgl. „In Mannheim scheint es wahnsinnig talentierte Menschen zu geben, grandios!“, wird sie von Dieter Bohlen gelobt. Und auch Xavier Naidoo, der wie sie aus Mannheim kommt, findet ihre Soulstimme „beeindruckend, ganz toll!“.

DSDS-2019: Xavier Naidoo begeistert von Mannheimer Kandidatin!

In der zweiten Runde von DSDS kann sie allerdings nicht punkten. Ihre Konkurrenz ist zu stark und sie muss die Castingshow verlassen. Doch für sie ist jetzt nicht etwa Schluss mit der Musik, ganz im Gegenteil: „Es geht auf jeden Fall trotzdem mit der Musik weiter, DSDS war ein riesiges Sprungbrett für mich! Dadurch sind viele Künstler und Studios auf mich aufmerksam geworden.“, erzählt die 18-Jährige im Gespräch mit MANNHEIM24*.

Gemeinsam im Tonstudio: DSDS-Juror Xavier Naidoo und Ex-DSDS-Kandidatin Shamia Munn

Ein ganz besonderer Künstler ist zumindest schon mal begeistert von ihr: Der DSDS-Juror Xavier Naidoo! Also machte er ihr ein ganz besonderes Angebot: „Xaviers Managerin hat meinen Vater kontaktiert und uns daraufhin in sein Studio eingeladen, wo wir ihn kennenlernen durften! Er hat mich einmal hinter die Kulissen blicken lassen“, erinnert sich Shamia im MANNHEIM24-Interview. Was für eine Ehre!

Auf seinem Instagram-Account postet der 47-jährige Soul- und R&B-Sänger ein Bild der Beiden in seinem Tonstudio: „Toll, dass du eigene Texte schreibst und Musik so lebst. Wir freuen uns, wenn du bald wieder vorbeikommst“, lautet der Titel. Ergänzt wird das Foto mit dem Hashtag #talentförderung.

Xavier Naidoo: Gemeinsamer Song mit Ex-Kandidatin Shamia?

Planen die beiden etwa einen gemeinsamen Song? „Jetzt am 28. März wird meine erste Single released, auf die ich mich mega freue!“, erzählte Shamia Munn. „Sie heißt Vibes und soll Sommerlaune verbreiten! Auf ihr wird Xavier nicht dabei sein. Wer weiß, was die Zukunft so bringt – ich hoffe es natürlich: Es würde ein Traum in Erfüllung gehen!“

Diese Antwort lässt viel Spielraum für Interpretationen - wer weiß, vielleicht können wir ja bald etwas Gemeinsames von Xavier und Shamia hören!

Shamia Munn über DSDS - Wer wird Superstar?

Auch wenn sie nicht mehr bei DSDS dabei ist, den anderen Kandidaten wünscht sie weiterhin viel Glück. Und wer hat die Chance auf den Titel Superstar 2019? „Ich glaube Davin oder Taylor, beide sehr talentiert, sympathisch und angenehm zuzuhören. Angelina hätte aber auch gute Chancen!“, verrät sie.

