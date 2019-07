Mareile Höppner zeigt sich im kurzen Rock - Fans kommen auf anzügliche Gedanken

Brisant-Moderatorin (ARD) Mareile Höppner postet ein Bild im kurzen Rock. Einige Fans lassen deutlich durchblicken, was sie sich dabei denken.

Leipzig - Welche Frau kennt es nicht? Nach einem langen Arbeitstag in High Heels zieht man als erstes Mal die Schuhe aus. Die schmerzenden Füße danken es einem und atmen förmlich durch. Während sich die meisten Frauen möglichst schnell ihrer Schuhe entledigen möchten, zieht Mareille Höppner selbst damit zahlreiche Blicke auf sich.

Mareile Höppner postet Feierabend-Bild

Die Brisant-Moderatorin gewährt mit einem Instagram-Post einen Einblick in ihren Feierabend. „So und jetzt die Sitz- Schuhe aus und hops raus #sendeende Danke an @ard.brisant mein Team für heute“, schreibt sie zu einem Foto. Das Bild zeigt Höppner in einer weißen Bluse und einem kurzen braunen Lederrock. Scheinbar sitzt sie in der Maske des Brisant-Studios.

Der Blick der Fans wandert jedoch tiefer. Die ARD-Moderatorin entledigt sich gerade ihrer High Heels mit Schnüroptik. Viele User feiern die Stöckelschuhe und den Lederrock. Auch der türkise Nagellack, den sie schon seit längerem trägt, gefällt den Fans.

Brisant-Moderatorin Mareile Höppner bringt Fans auf Gedanken

Noch mehr Lob bekommt die ARD-Moderatorin. Kommentare wie „Leder sieht so toll an dir aus“ oder „Wie heiß ist das denn“ lassen sich unter dem Post finden. Vor allem aber mit ihren Beinen und Füßen kann die 42-Jährige punkten. „Du hast schöne Beine“, „Lecker Füße und Beine :)“ oder „Mhhhmmm diese füsse würde ich gerne mal ......“ kommentieren die Instagram-Nutzer.

Mareile Höppner zum wiederholten Mal im Lederlook

Im Lederlook zeigte sich Höppner nicht nur einmal diese Woche. Tags zuvor postete sie ein Bild, dass sie allerdings nicht im Lederrock, sondern in Lederjacke zeigt. Dazu schreibt sie: „Der Helm sitzt, ich bin bereit für den Rest #gleichsendung #nurdersommerfehlt“ Den Fans gefällt es.

Zuletzt begeisterte Höppner als Kapitänin. Außerdem riskierte sie intime Einblicke, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Spektakulär tat das auch Kendall Jenner.

