Mareile Höppner: „Brisant“-Moderatorin macht Fans im Mini-Rock wuschig: „Heiß“

ARD-Moderatorin Mareile Höppner („Brisant“) ist für ein paar Tage in die italienische Sonne gereist - und schickt von dort heiße Urlaubsgrüße.

Update 26. Mai 2019: La Dolce Vita genießt Mareile Höppner derzeit im Italien-Urlaub. Das bezeugen diverse Fotos bei Instagram. Mareile Höppner mit Pasta, Mareile Höppner am Trevi-Brunnen, Mareile Höppner in der Sonne - die „Brisant“-Moderatorin lässt es sich derzeit richtig gut gehen.

Während die meisten Fotos der TV-Frau eher in die Abteilung „schön“ fallen, rutscht auch immer wieder eines aus der Kategorie „sexy“ in ihren Instagram-Account - so auch unter den Urlaubsbildern. Die 42-Jährige hockt in einem kurzen Röckchen am Rande eines Brunnens, hat die Sonnenbrille in der Hand und schaut verträumt in die Ferne.

Man weiß gar nicht, wo man da zuerst hinschauen soll. Auf die Kulisse? In die Augen? Auf den Rock? Oder einfach aufs Gesamtkunstwerk? Diese Fragen beantwortet jeder Follower für sich selbst.

„Ciao Bella“, „Was für eine schöne Frau“, „Beauty“, „Ein sehr schönes Outfit umhüllt eine wunderschöne Traumfrau“ und „Du siehst wieder himmlisch aus Mareile“ lauten die harmloseren Schwärmereien.

Andere werden handfester: „Meine Güte, was ist das denn nur für eine unglaublich tolle sympathische Powerfrau mit sagenhaft viel Sexappeal“, „Du siehst umwerfend hübsch, sexy und heiß aus mit dem Outfit liebe Mareile“ und „Megasexy“ heißt es nämlich ebenso.

Und einer meint: „Wenn es den Mini nicht schon gäbe, müsste man ihn für die zauberhafte Mareile erfinden.“

Mareile Höppner legt Hui-Foto nach - und entzückt vor allem bestimmte Klientel

Update 2. Mai 2019: Mareile Höppner macht wieder ihre Fans wuschig! Diesmal zeigt sie sich in einem luftigen Kleidchen, das weit über dem Knie endet.

„Mareile ich liebe dich“, „Schönste“, „Die ganze Mareile is ne Wucht“, „Erotik pur“, „Echt super geworden.....super sexy Mareile“, „Wunderschöne Mareile, Du siehst unwahrscheinlich sexy in deinem Kleidchen aus“ und „Wow was für eine Hammer-Frau lauten die Reaktionen.

Doch offensichtlich zieht das Foto auch eine ganz bestimmte Klientel an: das der Fuß- und Bein-Fetischisten!

„Diese Füße sind bestimmt ein Genuss“, schreibt jemand, der sein Lieblingskörperteil bereits im Namen trägt. „Also, diese Beine, einfach great“ und „Geile Beine“ zwei andere. „Was für schöne Beine hast du wow“ heißt es ebenso. „Schöne Beine und schöne Füße“ meint noch einer. Und ein weiterer Follower will mehr: „Zeig uns deine Sohlen“, fordert er.

In ihrer Insta-Story zeigt Mareile Höppner auch gleich noch, wie Füße durchgeknetet werden, wahrscheinlich ihre eigenen - die bestimmten Fans dürfte es freuen.

Mareile Höppner macht schnell einen Rückzieher

Update 28. April 2019: Und weg ist es! Vor einigen Tagen postete Moderatorin Mareile Höppner ein freizügiges Foto, auf dem sie viel zeigte. Sie trug ein enges Oberteil - ohne BH darunter. Das war der ARD-Frau dann aber im Nachhinein doch zu gewagt, denn mittlerweile ist das Bild wieder verschwunden. Den Instagram-Beitrag hat sie entfernt. Den Fans bleibt nur noch die Erinnerung an das sexy Bild...

Mareile Höppner ohne BH: Fans drehen bedanken sich für Foto

Erstmeldung am 22. April 2019: München - ARD-Moderatorin Mareile Höppner ist in Lübeck aufgewachsen. Ihre Jugend verbrachte die Journalistin also auch an der Ostsee. Nun scheint Höppner über Ostern in die Heimat zurückgekehrt zu sein, um die Sonne zu genießen. In ihrer Instagram-Story postete sie mehrere Fotos mit den Worten „Zuhause“ oder „Home“. Die 41-Jährige schlendert am Strand entlang und lässt es sich gut gehen.

Mareile Höppner: Foto ohne BH von ARD-Moderatorin bei Instagram lässt ihre Fans ausflippen

Auch auf ihrem neuesten Post räkelt sich die Moderatorin in der Sonne. Unter ihrem sehr kurzen, gelben Top ist kein Büstenhalter zu sehen. Höppner wirkt entspannt. Alles andere als entspannt, ist ihr enges Oberteil. Man kann einen Blick durch die Knöpfe hindurch auf ihre Busen erhaschen. Ihrer Bildunterschrift (“Nur Sonne auf der Haut und Wein ab 11“) macht sie aller Ehre und die Sonne war nicht das einzige, das gelb erstrahlte und am Strand für Wohlfühlatmosphäre sorgte.

Auch die Fans waren hin und weg von dem Foto. Während der eine oder andere in der ruhigen Osterzeit wohl Eier suchen ging, fand er hier zwei Prachtexemplare, die zu vielen Kommentaren führten. „Man kann sich an diesem sexy Foto überhaupt nicht sattsehen. Hot Hot Hot“, schreibt einer. Ein anderer ging auf ihre Beschreibung ein und bemängelte beim freizügigen Foto, dass die Moderatorin überhaupt noch etwas trägt: „Wenn du nur Sonne auf der Haut willst, dann müsstest du aber noch was ablegen“.

Mareile Höppner: ARD-Moderatorin trägt nichts drunter - „Du solltest öfter mal den BH weglassen“

Dass Höppner keinen BH trägt, sorgt für positives Feedback in bei den männlichen Usern. „Wow Mareile, du solltest öfter mal den BH weglassen - sieht lecker aus“. „Tolle Frau - tolles Outfit - du bist eine wahnsinnig interessante Person. Danke für das schöne Foto“, lobt ein weiterer Follower das Bild der hübschen 41-Jährigen.

Wieder ein anderer Nutzer stört sich wohl am Schatten, der sich im Ausschnitt Höppners sammelt. „Was ist mit deiner Haut am Busen-Ansatz?“, fragt er. Eine Antwort auf diese Frage scheint der Nutzer nicht zu bekommen und hat wohl seinen besorgten Blick exklusiv. Ein anderer stellt noch eine alte Trinker-Weisheit in den Raum: „Kein Bier vor vier, aber du trinkst ja Wein“, heißt es da.

