Melanie Griffith zeigt sich im knappen Bikini - unglaublich, dass sie 61 sein soll

Melanie Griffith sonnt sich auf einer Luxusjacht vor Ibiza - in einem knappen schwarzen Bikini. Auf Instagram postet sie ein beeindruckendes Urlaubsfoto.

Ibiza - Hollywoodstar Melanie Griffith macht gerade Urlaub auf Ibiza. Die Mutter von „Fifty-Shades-of- Grey“-Star Dakota Johnson genießt Sonne und Mittelmeer auf einer Luxus-Jacht. Für ihre Fans auf Instagram postet die Schauspielerin ein Foto, das zeigt, wie sie auf dem Deck die Sonne genießt. Sie trägt einen schwarzen Hut, Sonnenbrille und einen äußerst knappen schwarzen Bikini-Zweiteiler.

Melanie Griffith zeigt sich mit 61 im knappen Bikini - Unglaublich, wie sie aussieht

Ihre Fans sind begeistert. „So klasse, absolut hot für 61“, kommentiert einer. „Wunderschöne Frau“, „So liebe ich dich auch mit 61“, schreibt ein anderer. Sogar Tochter Dakota Johnson ist beeindruckt: „Was für eine Diva!“, bemerkt sie zu dem Bikinibild ihrer Mutter.

Ebenfalls auf ihrem Insta-Account liefert Griffith gleich das Rezept für ihren Body: Fitness-Training mit Gunnar. „Ich bewundere diesen Mann. Er hilft mir, meinen 50+11 Jahre alten Body straff und stark zu halten. Er ist auch so etwas wie mein Therapeut.“

Melanie Griffith im Bikini: „Leute, seid realistisch...“

Bei aller Bewunderung melden sich natürlich auch Kritiker. „Sie hat keinen Bauchnabel und man kann die Narben sehen. Also Leute, seid realistisch. Schaut eure Großmutter mit 61 so aus? Es braucht viel, viel Geld, um so auszusehen. Sie sieht großartig aus, aber sie hat für diesen Körper bezahlt.“

Gute Gene, guter Arzt, guter Gunnar - was auch immer zu diesem Körper beigetragen haben mag - das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen ...

Eine 42-Jährige wollte sich den Po vergrößern lassen, kurz danach verstirbt die Frau jedoch in Düsseldorf. Nun äußert sich ihr Arzt. Er ist von dem Todesfall geschockt.

Video: Antonio Banderas und Melanie Griffith - er liebt sie immer noch

es

Mehr Bikini-Highlights: Simone Ballack entspannt im Bikini - erstaunlich privates Video

Vanessa Mai: Dieses Bikini-Bild heizt Followern ein.