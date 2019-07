„Men in Black“-Star gestorben - Durch diese Rolle wurde er weltberühmt

Oscar nominierter Schauspieler

Rip Torn bei der Berlinale 2009

Der Schauspieler Rip Torn ist am Dienstagabend im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Amerikaner wurde vor allem durch seine Rolle in „Men in Black“ weltberühmt.