Mia Julia macht skurrile Entdeckung auf Ebay - nun wird diese versteigert

Damit hatte Mia Julia nicht gerechnet: Auf Ebay fand die 32-Jährige doch tatsächlich etwas, das einmal ihr gehörte. Jetzt wird es versteigert.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schlagersängerin (32) zur Überraschung aller mal kein Foto mit viel nackter Haut oder reizvollem Blick in die Kamera, sondern die Ebay-Anzeige von einer halbleeren Plastikflasche. Wer die Anzeige auf Ebay liest, bekommt folgende Infos über das kuriose Angebot: „Sie hat die Flasche bei uns am Wochenende im Backstage Bereich nach ihrem Auftritt stehen lassen. Das ist was für echte Fans.“ Zustand? Natürlich gebraucht.

Mia Julia entdeckt gebrauchte Wasserflasche auf Ebay: So viel ist sie wert

Der Startpreis der gebrauchten Wasserflasche lag bei einem Euro. Für eine kurze Zeit wurde sie für 200 Euro zum Sofortkauf angeboten, die großzügige Option wurde dann aber wieder gelöscht. Da spekuliert wohl jemand darauf, dass sich da noch mehr herausholen lässt. Tatsächlich sind einige verrückte Fans bereits scharf auf die Flasche: Aktuell liegt das höchste Gebot bei satten 71 Euro.

So reagierte Mia Julia auf das Ebay-Angebot

Mia Julia selbst kann die Anzeige nicht so ganz fassen: „Der Moment, wenn meine Auftritts-Trinkflasche mehr Aufmerksamkeit bekommt als manch meiner Hater“, kommentiert sie das Foto. Weiter spekuliert sie: „Gut, dass ich meinen Schlübbi nicht liegen gelassen hab.“ Den Post versehrt sie mit den Hashtags #wasistdalos und #hoffentlichfüreinengutenzweck.

Das verrückte Angebot läuft noch bis zum 27. Mai. Danach wird jemand der stolze Besitzer von einer Plastikflasche mit Wasser sein - für welchen Preis, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden.

nz