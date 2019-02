Michael Wendler: Freundin (18) zeigt enorm tiefen Ausschnitt - Fans lästern

Michael Wendlers neue Freundin Laura Müller (18) hat auf Instagram ein Foto mit sehr tiefem Ausschnitt gepostet. Ihre Follower sind alles andere als begeistert davon und ziehen fies über sie her.

Michael Wendlers (46) neue Beziehung mit der erst 18-jährigen Laura Müller sorgt derzeit für Aufsehen. Seit ihre Liebe bekannt wurde, vergeht kaum ein Tag, ohne dass der Schlagersänger oder seine junge Freundin ein romantisches Pärchen-Selfie posten. Zu den Fotos schreibt das frisch verliebte Paar romantische Liebesschwüre wie „Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns.“

Auf einem Foto, das kürzlich besonders viel Wirbel erzeugt hat, ist Laura jedoch ganz alleine zu sehen. Die 18-Jährige, die bereits mehr Abonnenten auf Instagram als ihr berühmter Freund hat, postete ein Bild, auf dem sie mit tief ausgeschnittenem Top in Florida die Sonne genießt. Dazu schreibt Laura: „Das ist alles echt!“

Diese Bemerkung kommt bei ihren Followern allerdings alles andere als gut an. Denn: „Mit 18 Jahren sollte es auch real sein! Wäre ja schön peinlich, wenn man sich mit 18 schon operieren müsste“, lästert ein User. Ein anderer kommentiert: „Du bist 18... klar ist das noch alles real, du hast ja noch gar keine Zeit gehabt, dich operieren zu lassen.“

Andere Kommentare sind noch fieser und unterstellen ihr sogar eine Beauty-OP, wie beispielsweise dieser: „Ok wenn man meint, sich im Voraus rechtfertigen zu müssen, dann sind die Brüste nicht echt!“

Der Shitstorm bezieht sich allerdings nicht nur auf das Aussehen von Wendlers neuer Freundin, die kürzlich die Schule abgebrochen hat. Einige User nutzen das Foto, um über die Liebe des umstrittenen Paares herzuziehen: „Kann sein, dass alles an deinem Körper echt ist, aber ob die Liebe echt ist, bezweifle ich“, kommentiert jemand. Was „der Wendler“ wohl zu all diesen gemeinen Bemerkungen über seine Freundin sagt?

Update vom 10. Februar 2019: Laura M., die neue Partnerin von Michael Wendler (45), scheint im siebten Liebes-Himmel zu schweben! In einem Interview mit RTL sprach sie nun sogar schon von einer Hochzeit. „Also, Michael weiß, dass er den Antrag machen müsste. Aber das macht er auch, das will er auch. Es müsste schon ein schönes Kleid sein. Ich will, dass mich mein Papa zum Altar führt. Wir würden das, glaub ich, schon im Warmen machen. Also in den USA.“

Und sie plauderte munter Intimes aus - Bett-Details nämlich! „Wenn wir abends kuscheln, sagt er immer, ich sei ein Ofen, weil ich so heiß bin.“ Doch da gibt es ein Problem: „Er kann es dann nur eine kurze Zeit aushalten.“ Michael Wendler werde schnell zu warm, weil Laura friert und sich bei dem 45-Jährigen aufwärmen will.

Nebenbei kam am Wochenende heraus: Die beiden werden ab März tatsächlich in der VOX-Reihe "Goodbye Deutschland" zu sehen sein.

Wie verknallt Laura in den Schlagersänger ist, wird auch an diesem Zitat im RTL-Interview offenkundig: "Es ist schon besonders und einmalig, ich habe das noch nie vorher gespürt. Ich bin schon echt in ihn verliebt." Wendler sei ihr „erster Freund“.

Und auch Michael Wendler scheint voll verliebt zu sein. Am Sonntag postete er ein Kuss-Selfie auf Instagram und schrieb dazu: „Love you“.

Schon vor drei Tagen veröffentlichte der Wendler auf Instagram ein Paar-Foto. „Dieses Gefühl, wenn du weißt, dass es das Richtige ist“, postete er dazu.

Update vom 6. Februar 2019: Jetzt ist es offiziell: Sie liebt den DJ! Michael Wendler und die erst 18-jährige Laura M., die wie extratipp.com* berichtet jetzt ihren prallen Busen enthüllt, sind tatsächlich ein Paar. Der 46-jährige Schlagerstar bestätigte die Beziehung mit mehreren Instagram-Bildern. Während Laura und der selbsternannte König des Pop-Schlagers auf dem ersten Pic eng umschlungen in die Kamera lachen, gibt es auf Foto Nummer zwei sogar ein Küsschen für den Wendler. Dazu schrieb der Schlagersänger die berührenden Worte: „Liebe kennt keine Regeln.“

Doch kaum ist die Beziehung bestätigt, folgt der nächste Hammer: In wenigen Monaten könnte der erste gemeinsame TV-Auftritt des jungen Paares bevorstehen. Laut dem Onlinemagazin Boulewahr steht Michael Wendler in Verhandlungen mit RTL. Es soll um den Einzug in das Trash-TV-Format „Sommerhaus der Stars“ gehen, das im Sommer in die vierte Staffel geht. Dem Bericht nach könnte der Wendler im Sommer gemeinsam mit Laura in der Couple-Trash-TV-Sendung zu sehen sein.

Für RTL wäre das sicher ein Gewinn, schließlich hatte das Format im vergangenen Jahr mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Der Wendler selbst hat ja bereits reichlich Trash-TV-Erfahrung: Er war bereits Teil von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“, „Promi Big Brother: Das Experiment“, „Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!“, „Let‘s Dance“ und „Goodbye Deutschland“.

Michael Wendler bestätigt: „Claudia hat die Scheidung eingereicht“

Update vom 31. Januar 2019: Schon seit Monaten sind Michael Wendler und seine Frau Claudia Norberg getrennt. Nun wird die Trennung auch offiziell besiegelt. Der Schlagersänger bestätigte nun gegenüber RTL: „Claudia hat die Scheidung eingereicht. Wir arbeiten freundschaftlich an einer fairen Vergleichslösung zum Wohle unserer gemeinsamen Tochter Adeline“, so der 46-Jährige.

Nach fast 30 gemeinsamen Jahren hatten Michael und Claudia im Oktober 2018 ihre Trennung bekannt gegeben. Der Sänger stand danach in den Schlagzeilen, da seine neue Freundin knapp 28 Jahre jünger sein soll. Dennoch gab es bislang keinen öffentlichen Rosenkrieg zwischen Claudia Norberg und ihrem Ex. Auch über den Grund der Trennung schwiegen die beiden bislang.

Update vom 15. Januar 2019: Seit wenigen Monaten sind Michael Wendler und Laura M. ein Paar. Die Schlagerwelt diskutiert heftig über die Beziehung zwischen dem 46-jährigen Schlagerstar und der 18-jährigen Schülerin, die ursprünglich ein Fan des Sängers war. Und das, obwohl die Scheidung von seiner Frau noch gar nicht lange her ist. Beide ließen sich bislang nicht von der öffentlichen Meinung zu ihrer Liebe beeinflussen und verbrachten bis vor Kurzem ihren gemeinsamen Urlaub in Florida.

Jetzt sorgte Kritik von Michael Wendler an seiner neuen Freundin für Aufsehen. Grund dafür waren geheime Gesangsaufnahmen von Laura M., welche die Bild veröffentlicht hatte. Dem Sänger gefiel überhaupt nicht, was er da hörte: „Ich mache ja seit 20 Jahren Musik, aber das ist wirklich schlecht. Der Gesang ist nichts. Ich würde jedem raten, der mir so ein Band schickt, sich einen anderen Beruf zu suchen. Zudem: Ein Partner an meiner Seite wird auch kein Sänger. Von daher wäre das eh kein Thema.“

Gut also, dass Laura M. mit diesen Aufnahmen den großen Durchbruch verpasste. Das Liebesglück der beiden wäre dann vielleicht niemals entstanden. Gegenüber RTL gab Michael Wendler übrigens zu, nichts von den Aufnahmen gewusst zu haben: „So wie ich erfahren habe, hat Laura die Aufnahmen gemacht, bevor wir uns kennen bzw. lieben gelernt haben. Das war im Sommer, so Juni, Juli. Begegnet sind wir uns ja schon vorher, aber wirklich kennen tun wir uns erst seit August“.

Laura M. äußerte sich ebenfalls zu ihrer Gesangseinlage, die sie professionell in einem Berliner Studio einsang. Mittlerweile habe sie die Idee mit der Gesangskarriere verworfen. Die 18-Jährige erklärte gegenüber der Bild: „Ich liebe Schlager und wollte mich mal versuchen, deshalb hab ich mal Probeaufnahmen gemacht, aber aus nachvollziehbaren Gründen ist da ja nichts draus geworden.“

Update vom 12. Januar 2019: Die Anhänger der deutschen Schlagerwelt diskutieren hitzig und kontrovers Michael Wendlers frisch entflammte Liebe für eine 18-jährige Schülerin. Der Schlagerstar selbst kann die Aufregung um seine neue Partnerin nicht verstehen und meldete sich jetzt selbst zum Beziehungs-Hype zu Wort. Auf Instagram machte sich der 46-Jährige Luft: „Leute was ist in Deutschland los? ????? Gibt es kein anderes Thema als über meinen Beziehungsstatus zu berichten?Unglaublich!!!!!“, schrieb er in die Bildunterschrift zu einem Posting, dass ihn in einer schwarzen Lederjacke und mit einem Mikrofon in der Hand, aber ohne seine neue Freundin Laura M. zeigt.

In Form von spitzen Kommentaren erhält Wendler mehr Gegenwind als Zuspruch für seine Aussage. Der Altersunterschied von fast 30 Jahren zwischen ihm und Laura (Michael Wendler: Heiße Fotos von Freundin Laura aufgetaucht, wie extratipp.com* berichtet) ist vielen seiner Follower einfach zu krass. Doch auch Neid und Eifersucht lässt sich aus den Kommentaren seiner Gefolgschaft herauslesen. „Ich bezweifle, dass sie ihn als "Mensch" liebt. Sie genießt es im Mittelpunkt zu stehen“, schreibt eine Userin, und eine andere orakelt: „Das wird nie für immer sein. Das garantiere ich dir. Die macht irgendwann einen Abflug und holt sich einen in ihrem Alter.“

Michael Wendler hofft derweil, dass der RTL-Quotenhit „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ die Deutschen endlich von seiner Beziehung ablenken möge: „Wird Zeit, dass endlich das RTL Dschungelcamp startet“, beendet Wendler sein Posting mit einem lachenden Smiley. Er drückt vor allem Chris Töpperwien die Daumen.

Update vom 9. Januar 2019: Knapp drei Monate nach dem überraschenden Liebes-Aus bei Michael Wendler und Noch-Ehefrau Claudia Norberg, überraschte der Schlagersänger vor wenigen Tagen mit der großen Liebes-Sensation. In der 18-jährigen Laura scheint der 46-Jährige eine neue Liebe gefunden zu haben. Wie Fotos zeigten, verbrachte die Schülerin ihre Winterferien bereits bei ihrem neuen Freund in Miami. Sowohl der Schlagersänger als auch die hübsche Blondine äußerten sich dann diese Woche zu ihrer neuen Liebe.

Dabei gibt Laura M. jedoch zu, dass sie selbst noch nicht wisse, wohin der Flirt mit dem berühmten Schlagersänger führe. „Ich will nichts sagen, was nur für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht alles in den Sternen“, so die junge Frau im RTL-Interview auf dem Pausenhof ihrer Schule. Obwohl die neue Freundin des Schlagersängers nur zwei Jahre älter als dessen Tochter Adeline ist, scheint das der frischen Liebe keinen Abbruch zu tun. Im Gegenteil: die neue Beziehungs-Konstellation scheint im Hause Wendler keine Spannungen verursacht zu haben.

Michael Wendler: Freundin Laura und Tochter Adeline haben Kontakt über Instagram

Wie nun auf dem Instagram-Profil der 16-jährigen Adeline Norberg zu lesen ist, scheinen sich die beiden Teenager-Mädchen sogar sehr gut zu verstehen. Auf einem von der Wendler-Tochter geposteten Foto ist Adeline im Profil zu sehen. „Ich konzentriere mich auf meine Ziele und ich ignoriere den Rest“, lässt die hübsche Blondine ihre Fans wissen. In den Kommentaren ist dann auch ein Kommentar der neuen Liebe ihres Vaters zu lesen. Laura M. schreibt der fast gleichaltrigen Adeline „Tausend Küsse für dich“.

Und auch Noch-Ehefrau Claudia scheint der jungen Liebe ihren Segen gegeben zu haben. "Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 Jahre alt ist, habe ich auch erst vor Kurzem erfahren. Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammen passt und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat", so Claudia Norberg im Interview mit RTL.

Obwohl sich das Paar nach fast 29 Jahren einvernehmlich getrennt hat, leben die beiden vorerst noch unter einem Dach im gemeinsamen Haus in Cape Coral. Von der neuen Liebe ihres Mannes habe sie dennoch erst vor kurzem erfahren.

Ursprungsartikel vom 10. Oktober 2018: Liebes-Aus bei Michael Wendler

Miami/Mallorca - Erst wenige Tage ist das offizielle Liebes-Aus von Michael Wendler und seiner Frau Claudia Norberg her, da zeigen sich der Schlagerstar und Ex-Frau Claudia ganz freizügig auf Instagram. Ganze 29 Jahre hielt die Liebe des Sängers, nun scheint alles vorbei zu sein. Für den 46-Jährigen und seine Noch-Frau Claudia jedoch kein Grund sich zu verstecken.

Michael Wendler und Claudia Norberg: Trennung nach 29 Jahren Beziehung

Ob verschwitzt im Fitnessstudio, oberkörperfrei auf einem Selfie oder ein Foto gemeinsam mit vier jungen hübschen Frauen: Michael Wendler zeigt sich bereits seit einigen Wochen sehr lebensfroh auf Instagram. Den Fans scheint die Offensive des Sängers zu gefallen. Bereits vor der offiziellen Trennung des Paars konnte sich der Sänger vor Komplimenten und Angeboten vieler weiblicher User kaum retten: „Einfach göttlich!“, „Lecker“ oder „Ein Traum“ sind nur wenige der vielen positiven Resonanzen auf die freizügigen Schnappschüsse bei Instagram.

Erst vor kurzem diskutierten Fans nach einem freizügigen Foto von Michael Wendler, ob der Sänger sein Sixpack nur aufgemalt habe.

Doch auch seine Frau Claudia Norberg scheint nach die Trennung, den medialen Fokus auf ihren Körper lenken zu wollen. Obwohl sich die 48-Jährige bereits in der Vergangenheit gern in kurzen Kleidern oder knappen Shorts zeigte, legte die Blondine in den letzten Wochen scheinbar einen Zahn zu. Ob in High Heels am Meer, mit einer Freundin im Nachtleben oder im knappen Bikini auf einer Liege - die Frau des Schlagersängers geizt nicht mit ihren Reizen und zeigt sich ungewohnt freizügig.

Während Michael Wendler momentan auf Mallorca tourt, bleibt Claudia vorerst in Miami bei der Tochter. Bleibt abzuwarten, wie Familie Wendler in Zukunft mit der endgültigen Trennung umgehen wird.

