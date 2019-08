Musik-Star stirbt viel zu jung mit 33 Jahren

DJ Arafat ist mit nur 33 Jahren tödlich verunglückt. Er prägte das vor allem in Frankreich beliebte Genre „Coupé-Décalé“ wie kaum ein anderer.

Abidjan/Elfenbeinküste - Ein Motorradunfall hat einen jungen Musiker aus dem Leben gerissen. DJ Arafat ist nach einem Crash in seiner Heimatstadt Abidjan an den Folgen des Unglücks gestorben. Das berichtet unter anderem der örtliche Fernsehsender RTI.

Der 33-Jährige war ein Star in Frankreich und der Elfenbeinküste. Zwei Mal erhielt er die Auszeichnung zum ivorischen Künstler des Jahres (2016 und 2017), 2012 gewann er die Wahl zum besten Künstler Westafrikas.

DJ Arafat ist tot: Er prägte das beliebte Genre „Coupé-Décalé“

Er prägte das Genre „Coupé-Décalé“ wie kaum ein anderer. Sein Erfolg wurde ihm dabei bereits in die Wiege gelegt. Als Sohn zweier Musiker kam er in der ivorischen Stadt Abidjan zur Welt, die Heimat des soziokulturell bunt durchmischten Musik-Stils.

„Coupé-Décalé“ wurde in Paris zum gefeierten Elektro-Genre. In Frankreich lebende Geflüchtete aus der Elfenbeinküste entwickelten den Stil in den frühen 2000er-Jahren.

“Ikone der Jugend“: Politiker trauert um DJ Arafat

In seiner Heimat war DJ Arafat ein absoluter Megastar. Der Mix aus traditionellen Rhythmen und modernen Einflüssen aus Techno und Hip-Hop begeisterte die Massen.

Sogar Alassane Ouattara, Vorsitzender der Republikanischen Partei, war von der Nachricht um den Tod des Musiker ergriffen und postete ein bewegendes Nachwort im Internet.

„Mit großer Trauer habe ich vom viel zu frühen Ableben von Houon Ange Didier ‘DJ Arafat‘ erfahren, einer Ikone der Jugend und Erbe der Musik ivorischer Kultur“, trauert der Politiker um den verstorbenen DJ, „ich zeige mein tiefstes Beileid für seine Mutter, seine Kinder, seine biologischen und künstlerischen Familien und auch alle seine Fans.“

DJ Arafat: Mit einem bunten Mix aus Tradition und Techno zum Superstar

Ursprünglich sind die lebensfrohen Beats angelehnt an einen traditionellen Tanz aus der Elfenbeinküste, den Jugendliche für wieder sich entdeckt hatten.

Im teils sehr tristen Paris wurden die satten Rhythmen zum Ausbruch aus dem schweren Leben in den Banlieues. „Coupé-Décalé“ verzichtet auf politische Statements und soll einfach nur Spaß machen.

Wobei der Name des Genres eine bedeutungsschwere Botschaft versteckt. Auch „Couper-Décaler-Travailler“ genannt, zeichnet er die klischeehafte Schablone der Biografie eines afrikanischen Immigranten im fremden Frankreich.

„Coupé-Décale“: Heimlicher Protest gegen das schwere Leben in den Banlieues

„Couper“ bedeutet im Wortsinne „schneiden“, wird im Jargon der Pariser Straßen aber als Begriff für Betrug oder Diebstahl verwendet. „Décaler“ heißt, sich einen Platz weiter zu setzen, für die ivorischen Immigranten ist es in diesem Kontext die Rückkehr nach Hause. Hat man in Frankreich ausreichend vorgesorgt, reist man zurück in die Heimat, um das Geld dort zu genießen. Auch wenn „travailler“ im Wortsinne mit „arbeiten“ übersetzt wird.

Mit dieser überspitzten Zeichnung verweist der Name des beliebten Stils auf die Vorurteile gegenüber afrikanischen Immigranten hin. In der Musik selbst hat das Politikum aber keinen Platz. Wohl auch ein Grund, warum er sich auch in Frankreich so großer Beliebtheit erfreut.

