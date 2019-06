Nadja Abd el Farrag hat sich von ihrem Markenzeichen getrennt. Das Ergebnis wurde prompt auf Instagram veröffentlicht.

Manche Äußerlichkeiten werden unweigerlich mit einer Person verbunden. Da wäre Christoph Daum und sein ikonischer Schnauzer. Oder Marietta Slomka und ihre stechend blauen Augen. Oder eben Naddel! Ja, genau die Ex von Dieter Bohlen. Doch dieses Mal geht es nicht um die ehemalige Liaison der beiden. Stattdessen stehen die Beißerchen der Fernsehmoderatorin im Fokus. Jahrelang hatte Nadja Abd el Farrag mit ihren Zähnen so manchen Kameramann geblendet. Wäre alles so strahlend weiß wie Naddels Zähne, Meister Proper wäre wohl längst arbeitslos.

Nadja Abd el Farrag zu Besuch beim Zahnarzt

Allerdings scheint die 54-Jährige nun auf mehr Natürlichkeit zu setzen. Denn die Ex von Dieter Bohlen hat sich von ihren leuchtend weißen Zähnen getrennt. Ganz Naddel-Like begleitete sie dabei das RTL. Im Interview erzählte sie: "Meine Vorderfront wird gemacht. Vor allem hier oben, das tut alles so weh. Aber nach 30 Jahren muss es auch mal gemacht werden."

Dass die strahlenden Zähne der Fernsehmoderatorin offenbar in einigen Köpfen der Deutschen fest verankert sind, belegt die Aussage des behandelnden Arztes. "Ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der die Farbe von Naddel nicht kennt. Jeder, der in die Praxis kommt, sagt, ich will helle Zähne – aber nicht so hell wie bei Naddel. Es ist einfach ein bisschen too much", erklärt Milan Michalides.

Naddel sieht nun anders aus

Das Ergebnis wird natürlich auch gleich auf Instagram präsentiert. Womöglich ja, um die Neuronen der Bevölkerung neu zu vernetzen. Damit Naddel ab sofort für ihre „super, natürlich schönen Zähne“, wie ein User kommentiert, im Gedächtnis bleibt.

