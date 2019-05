"Miss Germany" Nadine Berneis: Die schönste Zahnlücke in ganz Deutschland

Sich für vermeintliche körperliche Makel schämen? Das kommt der Polizistin Nadine Berneis gar nicht in den Sinn. Im Gegenteil.

Rust - Die Polizistin Nadine Berneis (29) aus Stuttgart erhält seit ihrer Wahl zur "Miss Germany" vor drei Monaten die größte Resonanz auf ihr auffälligstes äußeres Merkmal.

"In den allermeisten Fällen, wenn Leute mich anschreiben oder ansprechen, geht es um meine Zahnlücke", sagte sie in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: "Die Reaktionen, die ich bekomme, sind durchweg positiv. Viele sagen, dass die Zahnlücke zu mir passe und dass ich sie mit Stolz tragen kann." Sie erfahre Lob und Anerkennung, darüber freue sie sich.

Berneis, die in Stuttgart als Ermittlerin gegen Internetkriminalität arbeitet, war Ende Februar im Europa-Park in Rust "Miss Germany" geworden. Ihre Amtszeit beträgt ein Jahr. Als Polizeibeamtin hat sie sich für diese Zeit beurlauben lassen. Berneis stammt aus Dresden in Sachsen, seit elf Jahren lebt und arbeitet sie in Baden-Württemberg.

