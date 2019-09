Neues Promi-Traumpaar: GNTM-Kandidatin angelt sich Weltmeister - Liebesouting im Video 

Immer mal wieder hatte GNTM-Kandidatin Jana Heinisch auf ihrem Instagram-Account Hinweise auf eine neue Liebe gegeben. Jetzt erzählt sie mehr.

Bremen - Jana Heinisch, die 2014 bei „Germanys Next Topmodel“ den 14. Platz belegte, ist vergeben. Auf Instagram hat sie jetzt ein YouTube-Video gepostet, in dem sie den Mann an ihrer Seite präsentiert. In dem Video erzählt sie, wie sie zu den Kanu-Weltmeisterschaften nach Ungarn fährt, um dort Yul Oeltze in die Arme zu fallen.

Oeltze ist ein deutscher Sprint-Kanufahrer, der auf seiner Instagram-Seite auch schon das erste Pärchen-Foto postet - und ebenfalls ein Liebesvideo. „Ich kann dir nicht versprechen, dass ich jeden Kampf gewinne. Ich kann dir aber versprechen, es immer wieder aufs neue zu versuchen.“

Die Fans freuen sich für das Paar: "Atemberaubend! Alles Glück der Welt für euch zwei", "Wunderschön, ich hab Gänsehaut gehabt beim Schauen. Ihr seid Zucker", heißt es in den Kommentaren.

