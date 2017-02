Nichte von Britney Spears in Klinik: „Betet für Maddie“

New Orleans - Britney Spears hofft auf göttliche Hilfe für ihre achtjährige Nichte: Die kleine Maddie liegt nach einem Unfall in der Notaufnahme.

Britney Spears hofft, dass göttliche Hilfe die achtjährige Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn wieder gesund werden lässt. Die kleine Maddie liegt nach einem Unfall in ihrem Quad im kritischen Zustand in der Notaufnahme in New Orleans.

Die Zweitklässlerin war in ihrem Polaris ATV auf einem Feldweg in Louisiana 100 Meter vor ihren Eltern hergefahren. Laut Polizeisprecher versuchte das Mädchen mit zu hoher Geschwindigkeit eine Pfütze zu umkurven. Das Quad kam ins Schleudern und krachte mit dem Dach nach unten in einem Teich. Spears und ihr Ehemann Jamie Watson versuchten vergeblich, ihre im Wasser versunkene Tochter aus dem Gurt zu befreien. Das gelang erst den Rettungssanitätern, nachdem Maddie bereits mehrere Minuten ohnmächtig unter Wasser gewesen war.