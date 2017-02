Niederländisches Königspaar im Plattenbau

Leipzig - Royaler Besuch in Leipzig: König Willem-Alexander und Máxima schreiten durch das Plattenbauviertel Grünau. Viele Neugierige schwingen munter Fähnchen.

Kindergartenkinder und zahlreiche Erwachsene haben das niederländische Königspaar in Leipzig-Grünau fröhlich empfangen. König Willem-Alexander und Máxima schritten am Donnerstag in dem Plattenbauviertel durch ein Spalier fähnchenschwenkender Neugieriger. Die royalen Gäste informierten sich anschließend im Quartiersmanagement des Stadtteils über die Erfahrungen, die im ehemals zweitgrößten Plattenbauviertel der DDR nach der Wende im Stadtumbau gemacht wurden.

Abstecher zum Wochenmarkt

Lebten hier einst bis zu 85.000 Menschen, sind es heute nur noch etwa 40.000. Mit dem Umbruch verbunden war nicht nur der Abriss von Wohnungen, auch soziale Fragen mussten gelöst werden. Bei dem Besuch in Grünau machte das Königspaar auch einen Abstecher zu einem kleinen Wochenmarkt. Danach war eine Informationstour im Gründerzentrum SpinLab vorgesehen, in dem Start-up-Unternehmen ihr Quartier gefunden haben.

Von Leipzig aus sollte es am Nachmittag weiter gehen nach Sachsen-Anhalt. Dort wollten Willem-Alexander und Máxima in Wittenberg die Schlosskirche besuchen. Das Paar war auch schon zu Gast in Weimar.

dpa