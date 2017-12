Schockierende Rotlicht-Beichte von Millionärs-Erbin Tatjana Gsell

Society-Lady Tatjana Gsell (46) sorgt immer wieder für Schlagzeilen: Jetzt legte die 46-Jährige eine schockierende Rotlicht-Beichte ab.

London - Sie war neun Jahre mit Millionär Franz Gsell verheiratet. Als ihr Mann (†76) 2003 bei einem Überfall starb, wurde Tatjana Gsell verdächtigt, etwas mit dem Tod zu tun zu haben. Inzwischen wurde die 46-Jährige freigesprochen, die Täter wurden zu elf Jahren Haft verurteilt. Jetzt spricht die Promi-Welt wieder über die Millionärs-Erbin, denn: Gsell verriet der Bild-Zeitung pikante Details aus ihrer Vergangenheit.

Anlass ist das neue Buch, an dem die gebürtige Unterfränkin, die in London lebt, derzeit arbeitet: „Die nackte Abrechnung“ lautet der Titel, und der Name ist Programm. Im Interview mit bild.de packt Gsell aus und gesteht: „Ja, ich war ein Escort-Girl.“ So habe sie auch ihren Mann, der damals Beauty-Doc war, kennengelernt. Gsell: „Eine Freundin erzählte mir, wie sie mit Männern umgeht und wie man damit noch viel mehr Geld verdienen kann.“ In der Öffentlichkeit erzählte die 46-Jährige damals immer, sie und Franz hätten sich über den Arztberuf kennengelernt, denn Tatjana ist gelernte Arzthelferin. Doch diese Geschichte war eine Notlüge.

Drei Monate war Gsell in einer Escort-Agentur, hatte Treffen mit drei Männern. „Der eine war Architekt, den anderen habe ich vergessen. Für die Treffen gab es Geschenke und ein Taschengeld. Keine Ahnung, wie viel das war.“ Doch irgendwann hatte Gsell genug, ließ sich aus der Kartei der Agentur löschen. Ihr letztes Date hatte sie mit Franz Gsell, den sie später heiratete. „Er hat mir schöne Sachen gekauft. Und später auch eine Wohnung in Nürnberg angemietet. Es war auch für mich überraschend, dass daraus eine so große Liebe wurde. Wie in ,Pretty Woman‘.“

Im Januar werden die RTL-Zuschauer Tatjana Gsell täglich im Fernsehen zu sehen bekommen. Wir haben darüber berichtet.

Matthias Kernstock