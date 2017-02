Opernball: Goldie Hawn will mit Richard Lugner Walzer tanzen

Wien - Baumeister Richard Lugner kann auf einen Tanz mit seinem diesjährigen Stargast, der Filmstar Goldie Hawn, auf dem Wiener Opernball hoffen. Derweil gab es auf der Pressekonferenz zwei Zwischenfälle.

„Ich denke schon, dass ich mit Richard tanzen werden“, sagte Hawn (71) am Mittwoch in Wien. Die Schauspielerin wird den Unternehmer Donnerstagabend in die Wiener Staatsoper begleiten. Es werden rund 5000 Gäste auf dem mondänen Fest erwartet.

Hawn zeigte sich trotz großem Blitzlichtgewitter - im Vergleich zu früheren Stargästen von Lugner - sehr freundlich. „Er ist besonders nett, großzügig und sehr klug“, sagte die Oscar-Preisträgerin („Die Kaktusblüte“) über ihren Gastgeber. Der Baumeister freute sich über die Verlässlichkeit der fünffachen Großmutter und Mutter von Schauspielerin Kate Hudson (36). „Goldie ist immer pünktlich und freundlich. Sie ist überhaupt nicht zickig.“

Die Pressekonferenz im Kinosaal von Lugners Einkaufszentrum wurde von zwei Demonstranten gestört. Zwei Männer hielten für kurze Zeit ein Transparent in die Höhe und schrien: „Krise für uns. Kaviar für euch.“ Das erste Mal seit vielen Jahren hat sich wieder eine Gegendemonstration vor dem Fest angekündigt.

dpa