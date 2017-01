Iranischer Regisseur Farhadi sagt Oscar-Teilnahme offiziell ab

Los Angeles/Teheran - Folgen von Trumps Einreiseverbot: Der international ausgezeichnete iranische Filmemacher Asghar Farhadi hat seine Teilnahme an der Oscar-Verleihung offiziell abgesagt.

In einer Erklärung, die die New York Times am Sonntagabend veröffentlichte, begründet Farhadi seine Entscheidung mit dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisebann für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern. „Engstirnige Individuen nutzen das Einflößen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen“, schrieb Farhadi. Sein Film „The Salesman“ ist dieses Jahr in der Kategorie bester ausländischer Film für den Oscar nominiert.

dpa