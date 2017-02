Oscars 2017: Der Live-Ticker zum Glamour-Event des Jahres

Los Angeles - Die Welt fiebert gespannt der Verleihung der Oscars 2017 entgegen. Wir berichten im Live-Ticker von der Oscar-Verleihung.

In der Nacht zum Montag werden im Dolby Theatre am legendären Hollywood Boulevard ab 2.30 Uhr unserer Zeit zum 89. Mal die Oscars vergeben, das Schaulaufen am Roten Teppich beginnt um 1 Uhr.

zum 89. Mal die Oscars vergeben, das Schaulaufen am Roten Teppich beginnt um 1 Uhr. Das Musical „La La Land“ hat mit 14 Nominierungen die Nase vorne. Als sein schärfster Konkurrent gilt das Drama „Moonlight“

hat mit die Nase vorne. Als sein gilt das Drama Für Deutschland geht die Tragikomödie „Toni Erdmann“ in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ ins Rennen

geht die Tragikomödie in der Kategorie ins Rennen US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel (49) wird erstmals durch den Abend führen

Im Show-Teil des Abends werden unter anderem die US-Megastars Justin Timberlake und John Legend auftreten, auch der Ex-“Police“-Frontmann Sting wird singen

20:00 Uhr: Oscar-Moderator Jimmy Kimmel hat sich in einem Video zu Wort gemeldet. Und verraten, wie man einen Oscar gewinnt - vielleicht:

19:06 Uhr: Die deutsche Tragikomödie „Toni Erdmann“ hat einen Tag vor der Oscar-Verleihung einen begehrten Indie-Preis gewonnen. Regisseurin Maren Ade (40) nahm den Independent Spirit Award für den besten internationalen Film im kalifornischen Santa Monica entgegen. Ihr Film ist auch unter den Oscar-Anwärtern in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“. Welche Länder am häufigsten diesen Auslands-Oscar gewonnen haben, sehen Sie hier in einer Grafik.

18:38 Uhr: Über Wochen hinweg stand die Einreise in die USA auf der Kippe: Am Ende ist die Syrerin Hala Kamil rechtzeitig zur Oscar-Verleihung in Hollywood eingetroffen. „Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein“, sagte die 48-jährige Flüchtlingsfrauder Deutschen Presse-Agentur. Mit Regisseur Marcel Mettelsiefen nahm sie an dem Empfang der deutschen Oscar-Anwärter in der Villa Aurora teil. Die vierfache Mutter ist die zentrale Figur in der Flüchtlings-Doku „Watani: My Homeland“. Drei Jahre lang begleitete Mettelsiefen die Familie aus Aleppo bis zu ihrer Ankunft in Deutschland. Halas Ehemann war von der Terrormiliz IS entführt worden, er ist verschollen.

18:18 Uhr: Sie hat gute Chancen auf den Oscar - kann ihn aber nicht entgegennehmen. Die hochschwangere Schauspielerin Natalie Portman (35) wird bei der Gala nicht dabei sein. Grund sei ihre Schwangerschaft, teilte Portman dem US-Portal „People.com“ mit. Sie freue sich aber sehr über die Nominierung - und grüßte auf diesem Weg auch die anderen Nominierten. Die Schauspielerin, die für ihre Darstellung der früheren First Lady Jackie Kennedy in dem Film „Jackie“ als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert ist, hatte sich schon vor Wochen mit großem, rundem Babybauch gezeigt. Wann das Kind zur Welt kommen soll, ist nicht bekannt.

Oscars 2017: Alles, was Sie wissen müssen

Die einen schauen es wegen der Stars und den fantastischen Outfits der Diven, die anderen, weil sie Filme lieben. Die Oscar-Verleihung ist jedes Jahr das Glamour-Event und der Höhepunkt für Cineasten rund um die Welt. Einige hundert Millionen Menschen werden gebannt am Fernseher sitzen, wenn es am 26. Februar zum 89. Mal heißt „And the Oscar goes to...“ Und der Abend, durch den US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel führt, verspricht so spannend zu werden wie lange nicht mehr.

Oscars 2017: 14 Nominierungen - aber unklar wie viele Trophäen „La La Land“ kriegt

Denn trotz diverser Favoriten ist in diesem Jahr alles andere als klar, wer alles mit einer der heiß begehrten Statuetten nach Hause geht. Ob das 14 Mal nominierte Musical „La La Land“ (Regie: Damien Chazelle) oder der immerhin achtmal nominierte „Außenseiter“-Streifen „Moonlight“von Barry Jenkins - verdient hätten die Auszeichnung alle Nominierten. Doch nur jeweils einer kann in den insgesamt 24 Kategorien - angefangen von den Königsdisziplinen „Bester Film“ und „Beste Regie“ über Beste(r) Hauptdarsteller(in)“ bis zum „Besten Kurzfilm“ - gewinnen. Mit „Toni Erdmann“ von Maren Ade darf sich auch Deutschland Chancen ausrechnen, doch die Konkurrenz ist auch in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ stark.

Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, ob schwarze Künstler ausgezeichnet werden. Dass sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren, hatte Proteststürme ausgelöst. Diesmal sind sie aber gut vertreten: Um die Schauspielerpreise konkurrieren insgesamt sechs Afroamerikaner. Denzel Washington hofft mit seiner Regiearbeit "Fences" auf einen Oscar für den besten Film, doch auch für die männliche Hauptrolle in dem Familiendrama könnte er ausgezeichnet werden. Regisseur Barry Jenkins ist mit "Moonlight" neben dem Haupt-Oscar für den besten Film auch für den Regie-Preis nominiert - falls er diesen bekäme, wäre er der erste schwarze Regisseur, dem diese Ehre zuteil würde.

Oscars 2017: Was passiert auf dem Roten Teppich?

Neben dem Preis an sich wird auch das Drumherum wie immer eine wichtige Rolle spielen. Die Hollywood-Diven werden sich in die teuersten, umwerfendsten Roben werfen (diverse modische Fehlgriffe inklusive, über die es sich dann trefflich tuscheln und lästern lässt). Am schönsten sind die Oscars ja sowieso, wenn etwas Unvorhergesehenes den perfekten Ablaufplan ins Stocken bringt - man denke nur an den Stolperer von Jennifer Lawrence, als sie 2013 ihren Goldjungen entgegen nehmen wollte.

Dank dem US-Präsidenten Donald Trump, der mit seiner umstrittenen Politik im liberal eingestellten Hollywood nicht viele Fans hat (wie nicht zuletzt das Echo auf die Fehde mit Hollywood-Ikone Meryl Streep zeigte), dürfte der eine oder andere Filmemacher auch versuchen, in seiner Dankesrede eine politische Botschaft einzubauen. Kommt es gar zum Skandal? Wir werden sehen...