Oscars 2019: Das sind die Nominierten

Ganz in Gold: Der Oscar wird am 24. Februar in Hollywood verliehen.

Zum 91. Mal werden am 24. Februar in Hollywood die Oscars verliehen. Wer sind die Nominierten?Das erfahren Sie heute ab 14.20 Uhr im Live-Stream.

Am 24. Februar ist wieder Feierstunde für alle Fans der großen Hollywood-Blockbuster. Dann werden zum 91. Mal die Oscars verliehen. Die Preise werden von der amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben. Die Mitglieder der Akademie stimmen per Stimmzettel über die Preisträger ab. Seit 2002 findet die Verleihung, bei der alles, was in Hollywood Rang und Namen hat über den roten Teppich schreitet, im Dolby Theatre (ehemals Kodak Theatre) in Hollywood statt.

Oscars 2019: Wann werden die Nominierungen bekannt gegeben?

Die Nominierungen werden am Dienstagnachmittag (ab 14.20 Uhr deutscher Zeit) bekanntgegeben. Auf der offiziellen Homepage der Oscars steht ein Live-Stream bereit, den auch das deutsche Publikum verfolgen kann. Die beiden Schauspieler Kumail Nanjiani and Tracee Ellis Ross präsentieren in einer zweiteiligen Live-Übertragung die Kandidaten für die diesjährige Verleihung. Ab 14.20 Uhr sollen im ersten Part unter anderem die Nominierten in den Kategorien „Beste Nebendarstellerin“ und „Bester Nebendarsteller“ bekanntgegeben.

Ab etwa 14.30 Uhr werden unter anderem die Nominierten in den begehrten Kategorien „Beste Hauptdarstellerin“ und „Bester Hauptdarsteller“, „Bester Original-Song“ und natürlich „Bester Film“ präsentiert. Insgesamt werden die Oscars in 24 Kategorien verliehen.

Auch interessant: Das sind die Gewinner aus dem letzten Jahr

Oscars 2019: Die Nominierungen

Kategorie Nominierte Bester Film „BlacKkKlansman“ „Black Panther“ „Bohemian Rhapsody“ „The Favourite“ „A Star Is Born“ „Vice - Der zweite Mann“ „Roma“ „Green Book“ Beste Regie Pawel Pawlikowski - „Cold War“ Alfonso Cuarón – „Roma“ Yorgos Lanthimos - „The Favourite“ Spike Lee - „BlacKkKlansman“ Adam McKay – „Vice – Der zweite Mann“ Bester Hauptdarsteller Bradley Cooper – „A Star Is Born“ Willem Dafoe – „At Eternity’s Gate“ Christian Bale - „Vice“ Rami Malek – „Bohemian Rhapsody“ Viggo Mortensen - „Green Book“ Beste Hauptdarstellerin Glenn Close – „Die Frau des Nobelpreisträgers“ Lady Gaga – „A Star Is Born“ Yalitza Aparicio - „Roma“ Melissa McCarthy – „Can You Ever Forgive Me?“ Olivia Coleman - „The Favourite“ Bester Nebendarsteller Mahershala Ali – „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ Sam Elliott - „A Star Is Born“ Adam Driver – „BlacKkKlansman“ Richard E. Grant – „Can You Ever Forgive Me?“ Sam Rockwell – „Vice – Der zweite Mann“ Beste Nebendarstellerin Amy Adams – „Vice – Der zweite Mann“ Marina de Tavira - „Roma“ Regina King – „If Beale Street Could Talk“ Emma Stone – „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ Rachel Weisz – „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“

Oscars 2019: Die Golden Globes als verheißungsvolle Vorboten

Gute Hinweise auf die eventuellen Abräumer liefern die Golden Globes, die Anfang Januar verliehen werden. Bei den diesjährigen Golden Globes wurde die Queen-Story „Bohemian Rhapsody“ als „Bester Film“ und dessen Protagonist Rami Malek, der Freddie Mercury verkörpert, als „Bester Hauptdarsteller - Drama“ ausgezeichnet. Einer seiner schärfsten Konkurrenten dürfte Bradley Cooper für seine Rolle in „A Star Is Born“ sein. Der Film hat auch gute Chancen auf den Sieg in der Königs-Kategorie „Bester Film“.

Überrascht hat viele Zuschauer, dass „A Star Is Born“-Hauptdarstellerin Lady Gaga bei den Golden Globes schauspielerisch leer ausging. Als „Beste Hauptdarstellerin - Drama“ wurde Glenn Close für ihre Rolle in die „Frau des Nobelpreisträgers“ ausgezeichnet.

Musikalisch hat es für Lady Gaga aber geklappt. Der Titelsong „Shallow“, interpretiert von ihr und Bradley Cooper, gewann in der Kategorie Bester Filmsong. Ein gutes Omen für die Oscars? Wir werden es sehen.