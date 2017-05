Paris Jackson will ihr Spielfilm-Debüt geben

Los Angeles - Michael Jacksons Tochter Paris will jetzt selbst als Künstlerin bekannt werden: Bald soll sie an der Seite von Charlize Theron vor der Kamera stehen.

Michael Jacksons Tochter Paris will ihr Spielfilmdebüt geben. Die 19-Jährige werde an der Seite von Charlize Theron und David Oyelowo in einem noch titellosen Comedy-Thriller mitspielen, wie die Branchenportale „Deadline.com“ und „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichteten. Die Story dreht sich um einen Geschäftsmann, der in Mexiko versehentlich zwischen Drogenbarone und FBI-Beamte gerät. Jackson soll eine 20-Jährige namens Nelly spielen.

Der Australier Nash Edgerton („The Square“) führt Regie. Er holt auch seinen Bruder Joel Edgerton („Loving“), Amanda Seyfried und Thandie Newton vor die Kamera.

Paris Jackson, die beim Tod ihres Vater im Jahr 2009 elf Jahre alt war, arbeitete zeitweise als Model. Kürzlich hatte sie ihren ersten Schauspielauftritt in einer Fernsehserie. In seiner neuen Serie „Star“ schildert Regisseur Lee Daniels („Empire“, „Precious“) den Weg junger Sängerinnen im Musikgeschäft.

dpa