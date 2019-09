Er fotografierte die ganz Großen: Deutscher Starfotograf Peter Lindbergh ist tot 

Der bekannte deutsche Fotograf Peter Lindbergh ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 74 Jahren. Er lichtete zum Beispiel Helene Fischer ungeschminkt ab.

Der deutsche Starfotograf Peter Lindbergh ist tot: Er starb mit 74 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch via Instagram mitteilte. Lindbergh arbeitete für berühmte Modeschöpfer wie Jean-Paul Gaultier und Giorgio Armani sowie für internationale Magazine und prägte die Modefotografie mit seinen markanten Schwarzweißbildern.

„Mit großem Bedauern müssen wir verkünden, dass Peter Lindbergh am 3. September 2019 im Alter von 74 Jahren verstorben ist“, steht in dem Post auf seinem Instagram-Account. „Er hinterlässt seine Frau Petra, seine erste Frau Astrid, seine vier Söhne und sieben Enkelkinder. Er hinterlässt eine große Lücke.“

Peter Lindbergh: Er fotografierte die ganz Großen - auch Helene Fischer

In Deutschland war der Name des Fotografen in den letzten Monaten in den Medien aufgetaucht, nachdem er die Schlagersängerin Helene Fischer ungeschminkt fotografiert hatte. Das Bild landete auf dem Cover der Vogue. Lindbergh gestand auch, dass er zuvor gar nicht gewusst habe, wer Helene Fischer eigentlich ist.

Lindbergh gilt als einer der bedeutendsten Fotografen seiner Zeit. Mit seinem anderen Blickwinkel soll er manche Models zu Superstars gemacht haben. Ähnlich wie derim Februar verstorbene Modezar Karl Lagerfeld. Sein Stern ging zusammen mit dem von Anna Wintour auf, die 1988 die Zeitschrift Vogue übernahm und mit bisherigen Standards brach. Dadurch bekam auch der lange verschmähte Lindbergh einige Aufmerksamkeit.

Peter Lindbergh wurde in Polen geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf

Lindbergh, der 1944 im von Deutschland besetzten Polen, als Peter Brodbeck geboren wurde, wuchs im Ruhrgebiet auf. Er war bekannt dafür seinen ganz eigenen Blick auf die Mode zu haben und schaute hinter die Fassade der abzulichtenden Motive.

Berühmt sind seine Bilder der Models Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington und Cindy Crawford. Mit einem Foto dieser fünf Damen, das in der New Yorker Innenstadt aufgenommen wurde, läutete er ein neues Zeitalter der Modefotografie ein.

Nur einen Tag vor Peter Lindbergh war Til Schweigers langjähriger Wegbegleiter, der Filmproduzent Tom Zickler, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.