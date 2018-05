Vater von Meghan sorgt weiter für Unruhe vor der Hochzeit   

Prinz Harry und Meghan Markle heiraten am 19. Mai in Windsor.

Es ist ein hin und her mit Meghan Markles Vater und das so knapp vor der Hochzeit mit Prinz Harry! Erst sagt der 73-Jährige zu, dann ab und nun wieder zu, aber nur fast. Wir berichten im Countdown-Ticker über alle News.

Prinz Harry (33) und Rachel Meghan Markle (36) wollen sich am 19. Mai das Jawort geben.

Kurz vor der royalen Traumhochzeit sorgt der Vater der Braut - Thomas Markle (73) für Wirbel.

Die Hochzeit von Prinz Harry wird eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Royals - und wohl eines der teuersten.

Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) gehören zu den zehn Blumenkindern.



>>>Countdown-Ticker zur Royalen Hochzeit aktualisieren<<<

Die News vor der Royal Wedding 2018 vom 16. Mai 2018

15.35 Uhr: Auf Mama Doria Loyce Ragland (61) kann sich Meghan Markle jedoch verlassen. Vielleicht wird die Mutter sogar die Rolle von Markles Vater übernehmen. Noch ist unklar, wer die Braut in die St. George's Chapel begleiten wird.

15.13 Uhr: Wie bitter! Eigentlich wollte Thomas Markle (73) seine Tochter zum Traualtar führen, doch nun sagt er entgültig ab, wie das Promi-Portal TMZ.com berichtet. Der Grund: Sein Herz. Am Mittwoch soll sich Markles Papa einer Herz-OP unterzogen haben. Ein Flug nach London wäre momentan unmöglich. Das Königshaus hält sich zu diesem Thema noch bedeckt.

14.17 Uhr: Die letzten Vorbereitungen zu Royal Wedding laufen. Die Straßen rund um Schloss Windsor werden mit Flaggen geschmückt. Britische Polizisten posieren mit Prinz Harry und Meghan Markle - Madame Tussauds Wachsfiguren.

+ Britische Polizisten posieren mit Prinz Harry und Meghan Markle Wachsfiguren auf der Parade Straße vor Schloss Windsor. © dpa / Jonathan Brady

11.56 Uhr: Zehn Jungen und Mädchen haben bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle eine ganz große Rolle. Der Kensington Palast hat nun eine Liste mit Namen und Alter der Blumenkinder veröffentlicht. Die Jüngste ist erst zwei Jahre alt. Ob das eine gute Wahl ist? Die US-Moderatorin Ellen DeGeneres findet das etwas riskant. Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) sind als Blumenkinder natürlich, wie schon bei Pippas Hochzeit, auch dabei.

Blumenmädchen (Bridesmaids) Blumenjungen (Page boys) Prinzessin Charlotte (3) Prinz George (4) Florence van Cutsem (3) - Patenkind von Prinz Harry Jasper Dyper (7) - Patenkind von Prinz Harry Remi Litt (4) - Patenkind von Meghan Markle Brian Mulroney (7) Rylan Litt (7) - Patenkind von Meghan Markle Ivy Mulrony (4) John Mulrony (7) Zalie Warren (2) Patenkind von Prinz Harry

The #royalwedding is this weekend! The royal wedding video hits the internet right after that. pic.twitter.com/QNre8pjjkY — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 14. Mai 2018

Vater von Meghan will nun doch zur Hochzeit mit Harry - knüpft dies aber an eine Bedingung

Der Vater von Meghan Markle will nun doch zur Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry am Samstag nach Windsor kommen. Voraussetzung sei aber, dass er gesundheitlich dazu in der Lage sei und Ärzte zustimmen. Das berichtete das US-Promi-Portal „TMZ“ am Dienstag.

Vor einigen Tagen soll der 73-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben. „Ich hasse den Gedanken, einen der größten Momente der Geschichte zu verpassen und meine Tochter nicht zum Altar zu führen“, sagte Markle der „TMZ“ zufolge.

Video: Kommt Meghan Markles Vater zur royalen Hochzeit?

Lesen Sie dazu auch: Harry & Meghan: So heftig sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um die royale Hochzeit

Hochzeit Harry und Meghan: Thomas Markle sorgt für Eklat

Erst am Montag hatte Thomas Markle für einen Eklat gesorgt, als er seine Teilnahme an dem Fest absagte. Als Grund für die Absage hatte er aber nicht seine Gesundheit genannt, sondern dass er weder seine Tochter noch die Königsfamilie in Verlegenheit bringen wolle.

Er reagierte damit auf Vorwürfe, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen. Zunächst hatte es geheißen, er habe das Krankenhaus auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Herz sei „ernsthaft geschädigt“

Am Dienstag sagte Markle der „TMZ“ er sei wegen starker Schmerzen in der Brust wieder in der Klinik und hoffe auf seine baldige Entlassung. Sein Herz sei aber „ernsthaft geschädigt“.

Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin (36) heiraten in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Lesen Sie auch: Experte sicher: So wird Meghan Markle nach der Hochzeit mit Prinz Harry heißen

Hier finden Sie das wichtigste zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markel: Wo, wann und wie findet die Trauung statt.

dpa/ml/afp