Prinzessin Sofia präsentiert stolz ihren Babybauch

Stockholm - Endlich ist der Babybauch zu sehen! Prinzessin Sofia von Schweden überrascht alle mit Minibäuchlein und einem sehr kurzen Kleid.

Keine acht Wochen ist es her, da verkündeten Prinzessin Sofia (32) und ihr Ehemann Prinz Carl Phillip von Schweden (37), dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Bei ihrem ersten Auftritt vor drei Wochen war vom neuen Baby-Glück kaum etwas zu sehen. Das ganze Königreich wartete seit dem gespannt auf neue Auftritte des royalen Ehepaares, um einen Blick auf den wachsenden Babybauch zu werfen.

#NEW Princess Sofia and Prince Carl Philip attended WABF2017 Forum #princesssofiaofsweden #princecarlphilip #prinsessansofia #prinscarlphilip #dukeandduchessofvärmland #svenska #svenskakungafamiljen Ein Beitrag geteilt von Princess Sofia Of Sweden (@princesssofiaofsweden) am 8. Mai 2017 um 11:37 Uhr

Am Montag war es dann soweit. Beim „World Anti-Bullying Forum“ in Stockholm, zeigte sich das Paar endlich wieder in der Öffentlichkeit. Und zur Freude aller Schweden-Fans, lies sich die Schwangerschaft nicht mehr verbergen. Auch wenn die werdende Mama versuchte, ihr Babybäuchlein in einem gewagt kurzem Spitzenkleid mit Blumenmustern geschickt zu kaschieren.

#NEW Princess Sofia and Prince Carl Philip attended WABF2017 Forum #princesssofiaofsweden #princecarlphilip #prinsessansofia #prinscarlphilip #dukeandduchessofvärmland #svenska #svenskakungafamiljen Ein Beitrag geteilt von Princess Sofia Of Sweden (@princesssofiaofsweden) am 8. Mai 2017 um 11:38 Uhr

Die königliche Mama schien sich rundum wohl zu fühlen und zeigte mit ihrem strahlendem Lächeln, wie gut ihr die Schwangerschaft bekommt. Noch vor wenigen Wochen musste die Prinzessin mehrere Termine absagen. Schon machten Spekulationen über ihre Gesundheit die Runde. Davon ist nichts mehr zu sehen. Nach dem ersten Geburtstag von Sohn Alexander (1), freut sich die ganze königliche Familie auf den royalen Neuankömmling.

mo

Rubriklistenbild: © dpa