Rammstein-Sänger knutschend mit diesem Busen-Model erwischt

Berlin - Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54) ist knutschend auf offener Straße fotografiert worden. Allerdings nicht mit On-Off-Freundin Sophia Thomalla (27).

Wie Fotos auf „Bild.de“ zeigen, kommen sich Lindemann und der pralle Lockenkopf ziemlich nahe, sogar einen Kuss gibt es. Doch wer ist die Frau, die Sophia Thomalla Konkurrenz macht?

Wie „Bild“ erfuhr, handelt es sich um das Busenmodel Leila Lowfire. Die 24-Jährige wurde durch ein Foto bei Facebook bekannt. Der mittlerweile verstorbene Fotograf Oliver Rath lichtete die Brünette oben ohne ab, um mit dem Nacktbild auf die umstrittenen Facebookrichtlinien hinzuweisen. Kritiker monierten, Hetze sei im sozialen Netzwerk erlaubt, Nippel hingegen verboten. Der Post unter dem Hashtag #NippekstattHetze verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Netz.

Doch ist Till Lindemann, der für seine wilden Bühnenshows bekannt ist, nicht eine Nummer zu groß für das Aktmodel? Nein, denn: Das Busenwunder macht aus seinen sexuellen Vorlieben kein Geheimnis, steht ebenfalls gerne im Mittelpunkt. Mit einer Kollegin quatsche der Lockenkopf bei „Sexvergnügen“ über Fetisch, aufregende Stellungen und schräge One Night Stands. Der Online-Podcast steht regelmäßig an der Spitze der iTune-Charts.

Doch was geht da wirklich zwischen Till Lindemann und Leila Lowfire? Die 24-Jährige tobt sich bei Männern gerne aus, tritt ihr offenherziges Sexleben im Radio breit: "Es ist immer einfacher, eine begrenzte Zeit mit jemandem glücklich zu sein, als sich das Leben miteinander zu teilen."

Bleibt es am Ende also bei einem Flirt oder ist das Busenmodel die neue Frau an Lindemanns Seite? On-Off-Freundin Sophia Thomalla, die zwischenzeitlich mit Rocker Gavin Rossdale (51) schmuste, nimmt die Knutscherei jedenfalls locker. Gegenüber „Bild.de“ sagte sie: Jetzt sind wir ja quitt. Ich freue mich sehr auf Ostern mit unserer Familie.“

