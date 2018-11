Rammstein-Tickets: Anbieter Eventim bricht zusammen - Fans reagieren sauer

Riesen-Nachfrage nach Rammstein-Tickets: Der Ansturm der Fans hat den Ticket-Anbieter Eventim zusammenbrechen lassen. Das sagt ein Eventim-Sprecher.

Update vom 9. November 2018: Auch in München hat der Ansturm auf die Rammstein-Tickets die Seiten der Anbieter Eventim und Münchenticket zusammenbrechen lassen (link zu *tz.de).

Eigentlich ist es für die Rammstein-Fans ein Grund zur Freude: 2019 will die Band zehn Jahre nach ihrer bislang letzten Tour wieder auf Deutschland-Tour gehen. Aber: Rammstein ist eine der beliebtesten deutschen Bands - und das Ticket-Kontingent begrenzt. Das sorgte am Donnerstag beim Online-Anbieter Eventim für Chaos.

Schon beim Verkaufsstart für die Rammstein-Tickerts um 10.00 Uhr war der Andrang so groß, dass die Seite von Eventim mehrmals zusammenbrach. „Wir hätten noch viel mehr Tickets verkaufen können“, sagte ein Eventim-Sprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Dass die Rammstein-Fans sauer sind, könne der Sprecher verstehen. Aber durch die erforderliche Personalisierung beim Ticket-Kauf seien Fans länger auf der Seite und im Bestellprozess gewesen. Und das habe die Eventim-Seite eben nicht verkraftet.

Wie man den Tweets entnehmen kann, reagierten die Rammstein-Fans recht sauer auf die technischen Probleme beim Kauf der Rammstein-Tickets.

Wie oft den noch #Eventim Langsam ist es lächerlich 10x die 3 Minuten zu verlängern weil ihr es nicht auf die Reihe bekommt eure Server Kapazitäten vorher zu klären! pic.twitter.com/3lQBOa5hz0 — Nik Kal (@NiklasKal) 8. November 2018

Rammstein: Tickets 2019 - weiteres Konzert in München

Update, 13,16 Uhr: Wer ein Rammstein-Tour-Ticket 2019 ergattert hat, feiert. Andere dagegen sind enttäuscht. Die ersten Shows der Tour 2019 sind offiziell schon ausverkauft. Für München wurde nun eine weiteres Konzert am 9. Juni 2019 angekündigt.

„Das Konzert in München ist ausverkauft! Rammstein freuen sich ein zweites Stadion-Konzert am 9. Juni 2019 anzukündigen.“ ist auf der Rammstein-Facebookseite zu lesen.

Rammstein-Tickets 2019: Eventim „down“ - Fans sind total genervt

Update, 12.34 Uhr: Rammstein geht 2019 auf Tour. Der Ticketverkauf ist offiziell am Mittwoch gestartet, und schon sind die Fans richtig sauer. Der Run auf die Rammstein-Tour legt die Eventim-Seite lahm. Online geht nichts mehr. Ihren Frust lassen die Fans in den sozialen Medien ab. Auf Twitter ätzt ein User namens Whiskybombe:

„Soll ich versuchen, Tickets zu bekommen, wenn ich nicht in der Warteschleife hängen bleibe?" ‚Na, aber bei Eventim wird das schon nicht passieren.‘ Ich lache immer noch hart. #rammstein“

"Soll ich versuchen Tickets zu bekommen, wenn ich nicht in der Warteschleife hängen bleibe?" "Na, aber bei eventim wird das schon nicht passieren."

Ich lache immer noch hart. #rammstein — Catriona (@Whiskybombe) 8. November 2018

Das ganze Szenario über die Art und Weise, wie der Vorverkauf angekündigt wurde, geht einigen nun gegen den Strich.

+ Rammstein kehren 2019 auf die große Bühne zurück © picture alliance / Britta Peders / Britta Pedersen

„Und dann dieser besch*ssene Countdown ‚Wir haben noch kein Ticket für Sie reservieren können…‘ 3 Minuten warten, ohne zu wissen ob es klappt und währenddessen keine andere Stadt versuchen können“, schreibt Twitter-User NerdRelaxo.

Und dann dieser besch*ssene Countdown “Wir haben noch kein Ticket für Sie reservieren können…” 3 Minuten warten ohne zu wissen ob es klappt und währenddessen keine andere Stadt versuchen können…. @eventimDE #Rammstein #VVK — Nerd Relaxo (@NerdRelaxo) 8. November 2018

Wer ein Ticket ergattern konnte, teilt das dann auch gerne dem Netz mit.

Wohooo, gut a Ticket for the Show in Munich before it was sold out. #Rammstein pic.twitter.com/B8DVNm8AwQ — Neovenator (@EVE_Neovenator) 8. November 2018

Rammstein-Fans geben nicht auf

Trotz der Mega-Probleme lassen sich einige Fans nicht von ihrem Vorhaben abschrecken, noch heute an ein Rammstein-Ticket zu kommen. In den Kommentaren unterstützen sich die Verzweifelten mit unterschiedlichen Tipps.

Auch in Frankfurt ärgern sich zahlreiche Fans, die Rammstein in der Commerzbank-Arena sehen wollen, über die Ticketseite Eventim.

Rammstein kündigen Tour an - Unser Artikel vom 2. November

Update, 11.40 Uhr: Nun ist es offiziell: Rammstein gehen 2019 auf Europa- und Deutschland-Tour, der Vorverkauf der Tickets startet am 8. November um 10 Uhr.

Hier die Spielorte samt Terminen:

27. + 28. Mai, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

1. Juni, Barcelona, RCDE Stadium

5. Juni, Bern, Stade de Suisse

8. Juni, München, Olympiastadion

9. Juni, München, Olympiastadion (Zusatzkonzert)

12. + 13. Juni, Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni, Rostock, Ostseestadion

19. Juni, Kopenhagen, Telia Parken

22. Juni, Berlin, Olympiastadion

25. Juni, Rotterdam, De Kuip

28. Juni, Paris, Paris La Défense Arena

2. Juli, Hannover, HDI Arena

6. Juli, Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli, Brüssel, Stade Roi Baudouin

13. Juli, Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

16. + 17. Juli, Prag, Eden Aréna

20. Juli, Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli, Chorzów, Stadion Slaski

29. Juli, Moskau, VTB Arena - Central Dynamo Stadium

2. August, St. Petersburg, Saint Petersburg Stadium

6. August, Riga, Lucavsala

10. August, Tampere, Ratina Stadion

14. August, Stockholm, Stockholm Stadion

18. August, Oslo, Ullevaal Stadion

22. August, Wien, Ernst-Happel-Stadion

Update 11.10 Uhr: Jetzt ist eine München-Show hochoffiziell bestätigt! Wie der Veranstalter Propeller bei Facebook postete, kommen Rammstein am 8. Juni 2019 ins Olympiastadion.

Rammstein: 2019 auf Deutschland- und Europa-Tour - Erste Termine

München - Sehen wir Rammstein schon bald wieder auf der Bühne? Danach sieht es zumindest aus. Zwar wurde offiziell weder von Band noch Tourveranstalter konkret etwas angekündigt, doch befeuern diese die Gerüchte. So kommen nun nach und nach erste Termine und Spielorte ans Tageslicht.

Wie das, wenn bisher nichts offiziell gemacht wurde? Nun, Rammstein haben eine Viralkampagne gestartet, in der sie Stück für Stück eben genau die Infos preisgeben. In den Städten, in denen sie spielen werden, sind mehr oder weniger offensichtliche Hinweise darauf versteckt. Fans sollen diese Hinweise unter dem Hashtag #gebtfeinacht in den sozialen Netzwerken posten.

Rammstein: Erste Termine und Spielorte stehen wohl fest

Dabei sind viele der Hinweise kaum zu übersehen. In vielen Städten hängen schon Plakate mit konkretem Datum, unter anderem in Gelsenkirchen, Frankfurt und Hannover, wie auch nordbuzz.de* berichtet. Auch in Österreich, der Niederlande und Russland sind schon erste Plakate aufgetaucht, jedoch ohne Datum.

Insgesamt ist die Rede von bis zu 26 geplanten Shows, weitere Infos zu Tickets und dem Vorverkauf dürften dann auch demnächst zu erwarten sein.

Das ist allerdings noch nicht alles. Auch auf ein neues Album dürfen sich alle Rammstein-Fans freuen. Zwar ist auch das noch nicht offiziell bestätigt, die Gerüchteküche läuft allerdings schon heiß. So heißt es, dass der Release im Frühjahr nächsten Jahres geplant ist.

Die Freude bei den Fans ist auf jeden Fall groß. So hat eine Hannoveranerin in ihrer Stadt das Plakat an einer Litfaßsäule entdeckt und auf Twitter geschrieben: „#gebtfeinacht oooooh und wie ich fein acht gebe....“ Dass die Freude derart groß ist, verwundert kaum. Immerhin kursierte im letzten Jahr noch das Gerücht, Rammstein könnten bald Schluss machen. Ob diese Tournee samt neuem Album dann das große Finale oder aber mehr ein Startschuss für weitere Projekte ist, bleibt abzuwarten.

Rammstein: Die wohl bisher als sicher geltenden Termine der Tour

nc

