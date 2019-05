6ix9ine: Freundin vollzieht irreparablen Liebesbeweis für inhaftierten Rapper - dumm oder einfach nur herzergreifend?

US-Rapper 6ix9ine weilt gerade hinter Gittern. Auf Instagram trommelt seine Freundin für dessen Freilassung. Ihr jüngste Loyalitäts-Aktion ging vielen ihrer Follower jedoch zu weit.

New York - Seit einem halben Jahr sitzt US-Rapper 6ix9ine (23) nun schon in New York im Knast. Untersuchungshaft. Das Strafregister von Daniel Hernandez, wie der in Brooklyn geborene Sohn einer mexikanischen Mutter und eines puerto-ricanischen Vaters mit bürgerlichem Namen heißt, ist länger als seine Musikkarriere – und wiegt schwer: bewaffneter Raub, illegaler Waffenbesitz, Sex mit einer Minderjährigen, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Drogenhandel, Erpressung und Anstiftung zum Mord. Am 4. September soll ihm der Prozess gemacht werden. Laut einem Bericht der New York Times droht dem Rapper, der Dreadlocks und Zahnschiene in Regenbogenfarben zu seinem Markenzeichen gemacht hat, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Anders als in Deutschland, ist die lebenslange Freiheitsstrafe in den USA, genau dass, was ihre Bezeichnung verheißt: eine Strafe, die bis zum Tod des Verurteilten andauert. Die im Falle von 6ix9ine zuständigen Richter lehnten das Angebot seines Anwalts ab, den FEFE-Interpreten gegen eine Kaution von zwei Millionen US-Dollar und unter Abgabe seines Reisepasses bis zur Hauptverhandlung auf freien Fuß zu lassen. Der Rapper sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, so die Richter.

Rapper 6ix9ine: Freundin Jade krakeelt für seine Freilassung

Wenn die Lebensgefährten solcher Intensivtäter mangels gemeinsamer Zukunftsperspektiven plötzlich die Beziehung beenden, ist das für die Weggesperrten bitter. Auch Sara Molina, die mit 6ix9ine mehrere Jahre zusammen gewesen sein soll, hatte die Faxen ihres Gangster-Lovers dicke und zog einen Schlussstrich. Dank der Unterhaltszahlungen für ihr gemeinsames Töchterchen Saraiyah (3) wird sie jedoch künftig auch ohne den Girlfriend-Status gut über die Runden kommen. Eine, die trotz aller Eskapaden und düsteren Zukunftsaussichten für 6ix9ine, zu ihm hält, ist Jade, die neue Freundin des inhaftierten Rappers. Die 22-jährige Amerikanerin arbeitet als Erotik-Model und Tänzerin und wird auf Instagram von 724.000 Followern im Blick gehalten. Mit markigen Parolen setzt sie sich für die Freilassung ihres Liebsten ein. Dabei immer gut sichtbar am Handgelenk, die 35.000-Dollar teure Rolex aus Rósegold, die ihr 6ix9ine zum Geburtstag schenkte - wenige Tage vor seiner Einlieferung ins Brooklyner Metropolitan Detention Center.

6ix9ine: Der Liebesbeweis seiner Freundin schmerzt - auch den Augen

Im Gegenzug vollbrachte 6ix9ines neue Flamme einen Liebesbeweis, der unter die Haut geht und somit dem Großteil ihrer Social-Media-Follower eindeutig zu weit. Wie auf mehreren, auf Instagram veröffentlichten Fotos zu sehen ist, ließ sich Jade bereits kurz nach dem sie 6ix9ine kennengelernt hatte, seinen Künstlernamen als Bildmarke der Ziffer „69“ in Fraktur-Schrift unter ihr rechtes Schlüsselbein tätowieren, was ihre Gefolgschaft noch gelassen zur Kenntnis nahm. Doch seit dieser Woche besetzt nun auch das Konterfei ihres bösen Jungen Jades Körper. Der „King of New York“ - wie sich 6ix9ine gerne selbst bezeichnet, thront nun über der linken Brust seiner Freundin. Sehr zum Entsetzen von Jades Anhängerschaft. 11.800 Kommentare ließen ihre Fans dazu vom Stapel, so viel wie bei keinem ihrer Postings zuvor.

Die Reaktionen auf das Tintenkunstwerk: durchgängig negativ. Viele der Kommentierende finden das Tattoo handwerklich katastrophal umgesetzt, andere stören sich an der gruseligen Darstellung von 6ix9ines Gesicht, das wie eine Fratze anmutet. Einige User fragen sich, wie man einem Kriminellen bloß solch ein Denkmal setzen kann und zweifeln am Verstand der 22-Jährigen. „Wenn man sich überhaupt das Porträt eines Menschen stechen lässt, dann dass der eigenen Kinder“, äußert ein User seine Meinung. „Warum glorifizierst du so ein A....loch?“ fragt ein anderer. „Das macht dich total unattraktiv“ und „So ein Mist auf einer hübschen Fläche“, „6ix9ine ist ein Freak und hässlich“, urteilen weitere. Dass Jade das im Augenblick anders sieht, könnte auch daran liegen, dass sie eine Erfahrung ereilt hat, die Italo-Filmlegende Sophia Loren einmal wie folgt beschrieben hat: „Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden“.

Sven Barthel

