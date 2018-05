Rapper Bushido vor Gericht: Ist das Album "Sonny Black" jugendfrei?

Rapper Bushido ist kein Softie. Seine Songtexte haben es in sich. Sein Album "Sonny Black" wurde als jugendgefährdendes Medium eingestuft. Dagegen klagte der Musiker.

Münster - Nicht erst seit dem Echo-Skandal um Kollegah und Farid Bang wird um die Umgangsform im Deutschrap gestritten. Sexismus, Homophobie, Antisemitismus - wie tief sind diese Diskriminierungsformen in der Szene verankert? Weil die Bundesprüfstelle in Bonn Bushidos Album „Sonny Black“ von 2014 als jugendgefährdendes Medium eingestuft hatte, klagte der Rapper dagegen an, wie msl24.de* berichtet.

Am Mittwoch (16. Mai) kam es nun zum Prozess. Nach zweistündiger Verhandlung entschieden die Richter: Das Urteil bleibt bestehen. Die Platte des Deutschrappers steht nicht mehr auf dem Index und ist somit für Jugendliche frei käuflich. Übrigens: Auch die wegen ihres Echo-Auftritt und ihrer Textzeilen in dem Lied „0815“ heftig kritisierten Kollegah und Farid Bang waren an Bushidos Album beteiligt.

Vor kurzem hatte Bushido auch bei Maischberger für Wirbel gesorgt.

Sind Bushidos Texte geschmacklos oder Kunst?

In dem Prozess am Mittwoch ging es auch um die Frage, wo künstlerische Freiheit beginnt und wo sie aufhört. Dazu einer der Staatsanwälte: „Bei Bushido gehen wir doch nicht von einem hohen Kunstgehalt aus. Er ist nur populär. Auch Süßgetränke sind populär bei jungen Menschen. Was sagt das über den Kunstgehalt von Cola und Fanta aus?“

ml

