Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen zeigt sich obenrum verändert

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen hat es schon wieder getan: Sie überraschte ihre Fans am Mittwoch mit einem neuen Look.

Die ehamlige Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen präsentiert ihren Fans mal wieder einen neuen Look.

Sie hat sich insbesondere obenrum komplett verändert.

Sie findet sich jetzt ein "bisschen erwachsener".

Carina Spack aus Recklinghausen lässt ihre rund 197.000 Instagram-Follower mal wieder an ihrem Privatleben teilhaben. Diesmal holt sie ihre Fans schon am Donnerstagmorgen (30.1.) ab: Freudig verkündet sie in ihrer Story: "Ich bin gerade auf dem Weg zum Friseur. Denn heute werden meine Haare verändert. Ich glaube sie werden dunkler. Ich bin echt gespannt."

Carina Spack aus Recklinghausen: Ehemalige Bachelor-Kandidatin verändert sich häufig

Haare? Änderungen? Das kennen wir doch von Carina Spack bereits. Die 23-jährige Recklinghäuserin ließ sich erst vorgestern die Extensions vom Kopf nehmen und zeigte sich in ihrer Instagram-Story mit deutlich kürzeren Haaren. Das berichtete 24VEST.de*. Auch auf einem Trip nach Berlin sah man Carina Spack mit einem anderen Look: Diesmal präsentierte sie sich mit Locken. Kurze Zeit später waren die Haare aber wieder glatt.

Friseur in Recklinghausen kümmert sich um die Haare der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin Carina Spack

Nun also auch noch eine neue Haarfarbe. Stolz präsentiert Carina Spack in einer weiteren Story das Ergebnis. Im Salon "Mod's Hair" von Star-Friseur Andreas Reetz in Recklinghausen - der unter anderem auch Schalke-Torhüter Ralf Fährmann betreut - zeigt Carina Spack ihre neue Haarpracht. Ihre Friseurin Lucy, die in der Story auch erwähnt wird, hat anscheinend ganze Arbeit geleistet: "Ich bin wirklich begeistert", erklärt Spack.

Carina Spack aus Recklinghausen: "Bisschen erwachsener werden"

Anschließend nimmt Carina Spack ihre Follower mit nach draußen und zeigt die neue Haarfarbe im natürlichen Licht. Und tatsächlich: Eine gewisse Veränderung ist nicht von der Hand zu weisen. In einer weiteren Story sieht man dann noch ein Foto von Carina Spack. Anscheinend verfolgte sie mit ihrem neuen Look ein Ziel. Vielsagend schreibt schreibt sie dazu "Bisschen erwachsener werden".