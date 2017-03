Uni Harvard erteilt Rihanna höhere Weihen

New York - R'n'B-Sängerin Rihanna hat schon viele Auszeichnungen für ihre Musik erhalten, nun hat sie auch eine für ihre Charity-Arbeit.

R'n'B-Star Rihanna (29, "Diamonds") ist von der renommierten US-Universität Harvard für ihr Engagement für gute Zwecke geehrt worden. "Jetzt habe ich es doch noch nach Harvard geschafft", scherzte die 29-Jährige, als sie am Dienstag (Ortszeit) in Cambrige den Menschlichkeitspreis in Empfang nahm. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen kann. Aber es fühlt sich gut an."