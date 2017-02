Sängerin Cheryl zeigt Babybauch auf offiziellem Foto

© F.Prioreau Composite Shot/L·Oréal and The Prince's Trust - All Worth It/dpa

Bei einem Fotoshooting für eine Kampagne, für die sich die Charity-Organisation The Prince's Trust und L·Oreal Paris unter dem Motto "All Worth It" zeigt sich Cheryl mit ihrem Babybauch.

Landau - Lange wurde es gemunkelt, jetzt werden die Gerüchte bestätigt: Sängerin Cheryl ist schwanger. Bei einem Fotoshooting zeigte sich die Britin mit einem prallen Babybauch.

Die britische Sängerin Cheryl (33, „Fight For This Love“) hat eindrucksvoll bestätigt, dass sie schwanger ist - sie zeigte sich mit Babybauch bei einem offiziellen Fotoshooting in London. Bisher hatten die Sängerin und ihr Freund, der „One Direction“-Star Liam Payne (23), es abgelehnt, eine Schwangerschaft zu bestätigen. Auf dem Foto ist Cheryl in einem figurbetonten schwarzen Kleid zu sehen, mit ihren Händen hält sie ihren gewölbten Bauch. Zusammen mit ihr sind 14 weitere Prominente auf dem Foto abgelichtet, unter anderem Schauspielerin Helen Mirren.

I am proud to announce that I am one of fifteen ambassadors working with @PrincesTrust & LOreal Paris UK to help thousands of young people turn self-doubt into self-worth. The "All Worth It" Confidence training program starts now! Link in my bio #ALLWORTHIT #PRINCESTRUSTLOREAL Ein Beitrag geteilt von Cheryl (@cherylofficial) am 23. Feb 2017 um 0:03 Uhr

Das Foto entstand bei einem Fotoshooting für eine gemeinsame Kampagne der Charity-Organisation The Prince's Trust und des Kosmetikherstellers L'Oreal Paris. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll damit 10.000 jungen Menschen in Großbritannien geholfen werden, die Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Cheryl wird in einer Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Junge Menschen haben aktuell immer mehr Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein und wir müssen dieser Angelegenheit auch mit echter Priorität gegenübertreten.“

