Sarah Joelle ins Krankenhaus geprügelt - Freund festgenommen

Köln - Ein Freund der diesjährigen Dschungel-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel hat die 27-jährige krankenhausreif geprügelt. Er soll nun festgenommen worden sein.

Auf den Fotos sieht man, dass Sarah Joelles linkes Auge geschwollen ist und ihre Knie aufgeschürft sind. Doch wer hat die Dschungel-Kandidatin so zugerichtet, dass sie sogar ins Krankenhaus musste? Wie das Magazin Promiflash berichtet, soll ihr Ex-Freund für die Verletzungen verantwortlich sein.

Gegenüber der InTouch erklärte eine Freundin der Sängerin: "Sarah dachte, er habe sich geändert. Doch dann ist die Situation zwischen beiden völlig eskaliert." In einem Hotelzimmer auf Mallorca kam es zu der handfesten Auseinandersetzung. Ihre Freundin Micaela Schäfer fand Sarah Joelle anschließend verprügelt auf dem Flur und brachte sie ins Krankenhaus.

In einem Gespräch mit dem Kölner Express sagte die 27-Jährige: „Das muss die ausländische Polizei klären.“ Der Täter soll bereits in Spanien festgenommen sein. "Mit dem Typen will sie aber nie wieder etwas zu tun haben", sagte eine Vertraute von Sarah Joelle.

pat