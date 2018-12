Sarah Lombardi: Sorge um Sohn Alessio - „Mein kleiner Schatz ist richtig krank“  

Keine guten News von Sarah Lombardi kurz vor Weihnachten. Wie die Sängerin jetzt mitteilte, ist ihr kleiner Sohn Alessio erkrankt.

Update vom 17. Dezember 2018: Alessio Lombardi (3), dem kleinen Sohn von Sarah Lombardi und ihrem Ex Pietro, geht es nicht gut. „Ihr Lieben, wir sind wieder zurück in Köln. Und liegen gerade auf der Couch und schauen ein bisschen Fernsehen“, erzählt Sarah in ihrer aktuellen Instagram-Story. „Und Alessio ist richtig krank geworden und hat Fieber. Eigentlich wollte ich mir jetzt so ’nen richtigen Beauty-Abend machen, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt verschieben.“ Zum Posting schreibt Sarah außerdem: „Man leidet immer so mit, wenn die Kids krank sind.“

Sarah Lombardi: In knappem Eiskunstlauf-Dress verzückt sie ab Januar im TV

Update vom 5. Dezember 2018: Sarah Lombardi stürzt sich nach ihrem zweiten Platz bei „Let‘s Dance“ in das nächste TV-Abenteuer. Wie sie bereits im November auf ihrem Instagram-Account ankündigte, wird sie ab Januar 2019 bei der TV-Show „Dancing On Ice“ mitwirken.

„Endlich darf ich euch verraten, dass ich bei DANCING ON ICE 2019 mit dabei sein werde“, schrieb sie bereits Mitte Oktober auf Instagram.

Nachdem der Sender Sat.1 bekannt gegeben hat, welche Promis an der TV-Show teilnehmen werden, meldete er weiter, dass die Kandidaten jeweils mit einem professionellen Eiskunstlauf-Partner trainieren werden, um „den harten Weg vom ersten, vorsichtigen Schlittschuh-Schritt bis zur anmutigen Eistanz-Kür auf dem weißen Parkett“ zu meistern.

Ihr knappes Eiskunstlauf-Outfit konnte sie ihren knapp 934 Tausend Followern aber nicht vorenthalten. Als hätte sie nie etwas anderes gemacht, post die Mutter des kleinen Alessio gekonnt auf Kufen auf dem Eis. Ihr knapper, goldener, mit Silberfransen versehener Fummel betont ihre umwerfende Figur. Goldene Silberpailletten und ein tiefes Dekolleté geben dem Look den letzten Schliff.

Rund 47.800 Follower entzückt der Instagram-Post. „Sehr sehr sexy siehst du aus“, „Megahübsch“ oder „Du kannst aber auch wirklich alles tragen“ sind nur einige wenige der knapp 370 Kommentare. Wenn man sich an ihre Auftritte bei „Let‘s Dance“ zurückerinnert, weiß man, welchen Hüftschwung die 26-Jährige drauf hat.

Jüngst postete sie ein fast identisches Bild, diesmal mit einem ansteckenden Lachen und betont in der Bildunterschrift, wie sehr sie sich auf die Show freue. Ihr Partner auf dem Eis wird übrigens Profi-Eiskunstläufer Panagiotis „Joti“ Polizoakis.

Sarah Lombardi schockiert: Unbekannte fotografieren Alessio auf Wickeltisch

Update vom 3. Dezember 2018: Sarah Lombardi (26) ist häufig mit ihrem Sohn Alessio (3) unterwegs. Während viele Promis ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit fernhalten, hat die Sängerin keine Scheu Fotos von sich und ihrem kleinen Liebling in den sozialen Netzwerken zu posten.

Doch nun ist der 26-jährigen Mama ziemlich sauer. In einer Insta-Story regt sich Sarah Lombardi mächtig auf. Der Grund: „Es ist in letzter Zeit so häufig vorgekommen, dass ich mit Alessio gefilmt werde.“

Dann schildert sie einen Vorfall, der sich kürzlich, nach ihrer Aussage, ereignet hat. Ihr Söhnchen Alessio hatte am Flughafen die Hosen voll gehabt. „Ich habe ihn dann auf den Wickeltisch gelegt und da stand eine Frau neben mir und die hat ihn einfach fotografiert - samt allen.“

Alessio am Flughafen gefilmt

Das war scheinbar nicht der einzige Vorfall über den sich Sarah Lombardi in der Insta-Story aufregt. So hatte Alessio einen Wutanfall am Flughafen und Sarah wurde gefilmt, wie sie wohl etwas lauter wurde. Dass eine erwachsene Frau eine solche Szene mitfilmen muss, verstehe sie nicht. Schließlich wäre es doch normal, wenn ein Kind im Alter von drei Jahren ab und zu eine Trotzphase habe. Alessio habe eben auch viel Temperament und sie müsse ihm Grenzen setzen.

„Ich bin gerade auf 180, wenn ich ehrlich bin. Weil ich es nocht verstehen kann, wie Menschen so unmenschlich sein können“, sagt Sarah Lombardi.

Sarah Lombardi zeigt ihren gestählten Körper auf Instagram - doch Fans regen sich über eine Sache mächtig auf

Update vom 29. November: Drei Jahre ist es nun her, dass Sarah Lombardi ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Damals bekam sie mit ihrem mittlerweile Ex-Mann Pietro Lombardi den kleinen Alessio. Mittlerweile hat die 26-Jährige ihren alten Body wieder zurück - und konnte ihn sogar noch weiter stählen. Immerhin muss Lombardi für ihre Teilnahme bei „Schlag den Star“ Anfang Dezember fit sein. Stolz präsentiert sie jetzt ihre Muskeln auf Instagram. Doch ihre Fans stört eine Sache massiv...

Auf einem aktuellen Schnappschuss sieht Sarah Lombardi mit knapper Sportbekleidung und einem Gewicht in der Hand lächelnd auf den Boden. Dazu schreibt sie: „Sei stärker, als deine stärkste Ausrede!“ und möchte damit ihre Follower wohl motivieren. Die sind davon begeistert und fragen die Sängerin nach Outfit-Details, Sport- und Beauty-Tipps. Und was macht Sarah? Sie antwortet nicht - so zumindest der Vorwurf der Fans.

Doch nicht nur, dass die 26-Jährige nicht reagiert - sie antworte generell nur Accounts mit dem blauen Häkchen davor, so der Vorwurf der Fans. Sarah Lombardi beachte also nur verifizierte Accounts von anderen Stars oder Influencern, ihre „normalen“ Fans lasse sie außen vor.

„Hauptsache irgendwelchen ‚Promis‘, die kein Mensch kennt, wird geantwortet - aber ihre letzten verbliebenen Unterstützer können noch so viel fragen ... die bekommen nie eine Antwort“, oder „Hab ich mir auch gerade gedacht, kaum kommen ihre paar Leute mit blauem Häkchen - zack Antwort“, bemerkten User. Eine Nutzerin ist besonders verärgert und meint: „Deine sogenannten ‚Fans‘ interessieren dich wahrscheinlich gar nicht“. Auch auf diese Vorwürfe hat Sarah Lombardi noch nicht reagiert...

Sarah Lombardi ist in Plauderlaune und verrät Intimes über Alessio - unser Ursprungsartikel vom 12. November

Köln - Sarah Lombardi (TV-Hammer: Sarah Lombardi kämpft live vor Millionen-Publikum) war am Wochenende mal wieder in Plauderlaune. Auf Instagram beantwortete sie Fragen von Abonnenten - und schreckte dabei auch nicht vor dem Ausbreiten sehr privater Details zurück.

Auf die Frage, ob der dreijährige Alessio denn inzwischen schon trocken sei, antwortete die Ex von „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi: „Ich wünschte es! Es dauert doch länger als ich dachte, aber ich mache uns da jetzt auch keinen Druck. Er weiß, Mama findet es super wenn‘s klappt und dann freut er sich auch. Wäsche en masse auf jeden Fall!!!“

Mit ihrer Instagram-Community teilte Lombardi bereits im September die ersten Erfolge des Toilettengangs ihres Sprösslings im Urlaub in Griechenland.

Pietro Lombardi war mit vier Jahren noch nicht trocken

Bei einer Benefiz-Gala äußerte sich am Samstag auch Papa Pietro Lombardi gegenüber „Promiflash“: „Ach, ich hab meine Mutter angerufen - ich war, bis ich vier war, noch nicht trocken! Deswegen ist das alles entspannt.“ Jedes Kind sei anders und dafür habe Alessio bereits mit nicht einmal einem Jahr laufen gelernt.

Warum es mit dem Toiletten-Gang noch nicht klappt, kann Pietro Lombardi auch erklären: „Er ist jetzt gerade in so einer Findungs-Phase. Da hat er gar keine Zeit, Pipi machen zu gehen – er will die ganze Zeit spielen."

