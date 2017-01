Überraschendes Facebook-Posting: Ist das die Wende bei Sarah & Pietro?

Köln - Das Jahr ist noch gar nicht so alt, doch die Gerüchte um Sarah und Pietro Lombardi flattern geradezu täglich ins Haus. Deutet jetzt ein Facebook-Post von Sarah die Versöhnung an?

„Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht“, das sangen die Fantastischen Vier vor zehn Jahren, und nichts könnte die aktuelle Situation von Sarah und Pietro Lombardi wohl besser beschreiben.

Im Trennungsdebakel der beiden ehemaligen DSDS-Sternchen reichen sich neue Nachrichten und Gerüchte täglich die Hand. Ist Sarah jetzt eigentlich mit Ex-Freund Michal zusammen oder nicht? Gemeinsame Fotos aus Paris zeigen einen verdächtig hohen Kuschelfaktor, doch kurz vor Weihnachten dementierte Sarah, derzeit überhaupt einen Freund zu haben.

Pietro Lombardi rettet sich in die Musik

Pietro hingegen arbeitet hart und voller Hingabe an der Wiederaufnahme seiner Gesangskarriere und bekommt jetzt überraschende Unterstützung. Sarah hat den neuen Song „Mein Herz“ von Pietro auf ihrer Facebook-Seite geteilt und ihre Fans aufgerufen, die Single zu kaufen.

Sogar Lob hat Sarah für ihren Noch-Ehemann übrig - inklusive Herzchen am Ende. „Finde deine Aktion wirklich super!“ Und naja, mal ehrlich, die Aktion von Pietro beweist, was für ein großes Herz der 24-Jährige hat. In dem Song „Mein Herz“ verarbeitet Pietro die schwere Trennung von Sarah und will dem wichtigsten Menschen in seinem Leben - Söhnchen Alessio - sagen: Papa ist immer da.

Sarah Lombardi hat den Song bereits gekauft

Die gesamten Einnahmen der Single will Pietro an herzkranke Kinder spenden. Söhnchen Alessio litt nach der Geburt selbst an Herzproblemen und hat sich erfolgreich ins Leben gekämpft, daher weiß Pietro, wie schwer diese Situation sowohl für die Kinder als auch für die betroffenen Eltern ist. Mit den gespendeten Einnahmen will er ihnen unter die Arme greifen und sie unterstützen.

Sarah ist davon offenbar begeistert. Auf Facebook schreibt sie: „Ich hoffe, dass ganz viel Geld hierbei zusammenkommt, damit vielen kleinen Kämpfern geholfen werden kann *Herzchen*“. Dann ruft sie ihre Fans zum Kauf der Single auf: „Also Leute, zusammen können wir helfen“, und was Pietro besonders freuen dürfte: „Ich hab den Song auch schon gekauft!!“

Kommt es bald zur Versöhnung?

Ist das also der erste Schritt Richtung Versöhnung? Immerhin macht sie Werbung für die neue Single ihres Noch-Ehemannes, obwohl es zwischen den beiden seit der Trennung zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist und sie Pietro sogar wegen häuslicher Gewalt angezeigt hat. Sohn Alessio verbindet die beiden Sänger für immer, raufen sie sich letztendlich doch wieder zusammen und probieren es nochmal miteinander?

Die Anzeichen der letzten Wochen widersprechen der Vermutung, doch bei Stars und Sternchen kann man ja nie wissen, wie es ausgeht. Eben ganz nach dem Motto: „Es könnte alles so einfach sein ...“.