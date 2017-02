Senta Berger wollte Karriere schon mit 21 beenden

München - Die Schauspielerin Senta Berger hat schon im Alter von 21 Jahren mit dem Gedanken an ihr Karriereende gespielt.

"Ich habe damals eine Reihe von eher unbedeutenden, unbedarften deutschen Filmen gemacht und dachte, nein, wenn das so weitergeht, musst du dir etwas anderes für dein Leben ausdenken", sagte die 75-Jährige, die am Donnerstag beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf den Ehrenpreis erhält, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).

Sie habe damals Theaterwissenschaften studieren und am Theater Regie führen wollen, sagte Berger. Doch dann sei alles sehr schnell gegangen. "Es kam der erste große internationale Film 'Die Sieger' und damit auch der Vertrag mit Columbia-Studios, der mich nach Hollywood brachte", sagte Berger. Heute sei es so, dass sie frei entscheiden könne, ob sie eine ihr angetragene Rolle glaubwürdig spielen könne - "und wenn ja, spiele ich sie".

afp