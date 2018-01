Die französische Musikerin France Gall erlag in Paris einem Krebsleiden.

Die französische Sängerin France Gall ("Ella, elle l'a") ist tot. Sie erlag am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Paris einem Krebsleiden, wie ihre Sprecherin mitteilte. Gall hatte 1965 mit Serge Gainsbourgs Titel "Poupée de cire, poupée de son" den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen. In Kürze mehr.

