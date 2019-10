Ohne Oberteil und BH: Sonya Kraus zeigt sich von verruchter Seite

Moderatorin Sonya Kraus zeigt ihre schönen Haare - und präsentiert sich dabei äußerst freizügig. Ihren Fans fällt auf dabei noch ein anderes Detail ins Auge.

Lange, blonde Wasserfall-Locken: Sonya Kraus präsentiert ihre Haarpracht jetzt ganz natürlich - ohne jeglichen Einsatz von Glätteisen. Aber ihren Followern fallen bei ihrem neuesten Instagram-Post nicht nur ihre Naturlocken auf.

Ihre natürliche Wallemähne kommentiert Sonya Kraus so: „Doch ganz gut, wenn man nicht mehr ständig mit dem glühenden Glätteisen die Zotteln bügelt! Okay, ist ein biss‘l verwirrend...“ Um ihr Vorbild für den Langhaar-Look zu verdeutlichen, fügt sie dem Spiegel-Selfie noch einen Hashtag „Rapunzel“ hinzu. Das kommt auch bei ihren Followern an. „Schöne Locken und die Farbe ist auch sehr schön“, kommentiert ein Fan und fragt gleich nach Haarpflege-Tipps.

Viel mehr als für ihre Rapunzel-Mähne interessieren sich die User allerdings dafür, dass Sonya Kraus bei ihrem Spiegel-Selfie ganz auf Shirt und BH verzichtet - und nur eine enge Jeans trägt.

Sonya Kraus: Rapunzel, lass deinen BH herunter

Sonya Kraus: Fans feiern ihren neuen Look

Der freizügige Look auf dem Badezimmer-Foto ruft regelrechte Begeisterungsstürme bei Sonya Kraus‘ Fangemeinde hervor. Von „Sieht toll aus“ bis hin zu „Tolle Frau, bleib wie du bist“ ist alles dabei.

Einige wünschen sich allerdings noch tiefere Einblicke. „Rapunzel! Lass doch dein Haar oben“, schlägt ein User anzüglich vor. „Jetzt muss sich die hintere Sonya umdrehen, dann passt es“, fordert ein anderer. Dass sich die Moderatorin offenherzig zeigt, kommt bei Sonya Kraus nicht zum ersten Mal vor.

Zuletzt begeisterte die Blondine ihre Follower allerdings mit einem Bild aus ihrer Jugend.

Sonya Kraus: Fans begeistert von freizügiger Aufnahme

Sogar Shooting-Angebote bekommt die Mittvierzigerin auf ihr freizügiges Spiegel-Selfie von ihren Fans. „Für selbstgemacht nicht mal schlecht... Geht aber besser... Komm mal zu mir zum Shooten“, schlägt ein fotografisch talentierter Follower vor. Sonya Kraus zeigt sich daraufhin nicht abgeneigt. „Hab gerade bei Dir geguckt! Tjaaa, da kann ich mit meinem Sponti-Selfie nicht mithalten“, scherzt die bekannte Blondine über die Foto-Künste ihres Fans. Ob sie daraufhin wohl noch mehr Shooting-Angebote bekommt?

Sonya Kraus: Nicht die erste Enthüllung auf Instagram - Moderatorin ganz privat

cw