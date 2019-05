Sophia Thomalla: Mit neuem Strandfoto sorgt sie für heiße Spekulationen

Sophia Thomalla kehrt Deutschland den Rücken. Das Model zieht an den Bosporus - für ihren Partner Loris Karius. Ist sie sogar einen Schritt weiter gegangen?

Update vom 7. Mai 2019: Läuten schon bald die Hochzeitsglocken bei Sophia Thomalla und ihrem neuen Partner Loris Karius? Mit einem Instagram-Post lässt das Model jedenfalls Spekulationen sprießen. Auf ihrem Account verbreitet sie ein gemeinsames Strand-Foto des Paares. Darauf steht Karius hinter Thomalla und hat seine Arme liebevoll um deren Hals gelegt. Sie schmiegt ihren Kopf an seine Brust. Beide sind zwar nur im Profil zu sehen, dennoch ist zu erkennen, wie glücklich sie sind. Thomallas einziger Kommentar lautet: „Yes!“ Karius kommentierte rasch drei Herzen unter den Post. Das alles lässt Fans vermuten, dass das Paar bereits wenige Monate nach Bekanntwerden der Beziehung verlobt sind.

Sophia Thomalla: Umzug in die Türkei für ihren Freund Loris Karius

Update vom 27. April 2019:Als Sophia Thomalla noch mit Gavin Rossdale um die Häuser zog, wurde sie des öfteren in den USA gesichtet, jetzt wird das Model zum Blickfang auf den Straßen von Istanbul. Thomalla zog der Liebe wegen an den Bosporus. Ihr Freund, Fußballtorwart Loris Karius, ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen. „Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen“, sagte Thomalla der „Bild“-Zeitung. Da müsse sie als Spielerfrau Abstriche machen. Die Türkei sei wunderschön, es gebe tolle Restaurants und nette Menschen. Ihr Aufenthaltsstatus sei zunächst für ein Jahr gültig. „Dann werden wir weitersehen. Es kommt darauf an, wie lange Loris hier spielt.“ Ab Sommer wolle sie auch Türkisch lernen: „Ich bin jetzt quasi Halbtürkin.“ In Sachen Liebe um die Welt ...

Sophia Thomalla: Ist der Weltfrauentag etwa für den Ar***?

News vom 8. März 2019: Internationaler Weltfrauentag 2019 ist in Deutschland am 8. März 2019. Das Datum steht für die Geschichte der Emanzipation. Seit 1911 machen Frauen weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam.

Sophia Thomalla (29) würdigt den 8. März mit einem ganz speziellen Foto auf Instagram. Die Reaktionen auf ihren Post folgen prompt und sind ziemlich krass. Einige feiern das Bild, andere dagegen sind völlig entsetzt.

Kein Wunder. Auf dem Foto streckt Sophia Thomalla selbstbewusst ihren Mittelfinger demonstrativ in die Kamera, präsentiert gekonnt ihren Hintern und rundet diesen Aggro-Look mit einem mega finsteren Blick ab. Dabei trägt die 29-Jährige ein knappes Top und schillernde Leggings.

„Herzliche Grüße zum Frauentag“, schreibt Sophia Thomalla zum Foto. Wie diese Grüße bei ihrer Followerschaft ankommen, ist in den Kommentaren zu lesen.

Die kritischen Stimmen zum Insta-Post sind hart und schon sehr nah an der Schmerzgrenze. „Was eine abartige Frau - ohne Worte“, „Du bist einfach zum Kotzen“ und „unfassbar“ regen sich einige Nutzer auf.

Nutzerinnen, aber auch einige Nutzer reagieren etwas gelassener auf Sophia Thomalla‘s Arschpose mit Mittelfinger. „Alice Schwarzer gefällt das.“, „Richtig so“ und „So gehts mir heute auch“ applaudieren sie.

„Beste Frau!! Endlich mal eine echte Frau zwischen dem ganzen weichgespülten Fake Female Quatsch! Danke Sophia, dass du echt bist“, schwärmt eine Bewunderin.

Das Foto hat eine starke Wirkung. Es polarisiert. Doch, was will Sophia Thomalla der „Welt“ eigentlich damit sagen. Ist der Weltfrauentag für den Arsch? Gilt der Mittelfinger etwa nur Männern oder auch Frauen? Wird zu wenig für die Gleichberechtigung getan? Braucht es keinen Weltfrauentag? In diese freche Pose lässt sich ja allerlei hineininterpretieren. Sehen Sie selbst. Beim Thema Gehalt lohnt sich übrigens mal ein Blick in den sogenannten „Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit“.

Liebe zu Loris Karius: Sophia Thomalla verrät überraschendes Beziehungs-Detail

Update vom 4. Februar 2019: „Meine sportliche Größe ist Loris Karius“, sagt Sophia Thomalla auf den „Made For More Awards 2019“ am Wochenende. Karius ist mittlerweile bei Besiktas Istanbul unter Vertrag. Thomalla und der Torwart sind seit kurzer Zeit ein Paar. Sie wohnt in Berlin, er in der Türkei. Schwierigkeiten mit einer Fernbeziehung schließt das Model aus.

„Ist ja gar nicht so fern, mit dem Flugzeug sind es ja nur zweieinhalb Stunden“, sagt sie bei Sport1 und fügt an: „Da fahre ich länger mit dem Auto nach Köln.“ Sie gibt zu, dass sie ihren Lebensgefährten zwei bis dreimal pro Woche besucht. Ein überraschendes Beziehungs-Detail, welches die Schönheit hier preisgibt.

Die sportbegeisterte Influencerin antwortet auf die Frage, ob sie glücklich sei, mit „Ja“ und ein Grinsen strahlt über ihr ganzes Gesicht. Die 29-Jährige wirkt immer noch wie frisch verliebt und sie stört es auch nicht, ihre Gedanken öffentlich zu machen.

„Mit danebengreifen hat er ja Ahnung“: Heftige Reaktionen auf Posting von Sophia Thomalla

Update vom 16. Januar 2019: Sophia Thomalla ist schwer verliebt. Eine Beziehung mit Fußballer Loris Karius hat die Schauspielerin zwar noch nicht bestätigt, aber die gemeinsamen Turtel-Selfies, die Sophia auf Instagram veröffentlicht, sprechen eine eindeutige Sprache. So auch ihr jüngstes Posting. Ein Bild, das die beiden Frischverliebten beim Busseln in einer Bar zeigt. Sophia Thomalla trägt ein semi-transparentes, schwarzes Top, Lorius Karius ein weißes Oversize-T-Shirt mit Löchern. Ihr beider Teint hat noch den Glow vom gemeinsamen Weihnachtsurlaub in Miami. Beide strahlen. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten.

Heftige Kommentare gegen Sophia Thomalla und Loris Karius

Böse Kommentare von Sophia Thomallas Gefolgschaft (1. Mio. Follower) lassen nicht lange auf sich warten. Gerade einmal zwei Stunden nach dem Posting finden sich in der Kommentarspalte dutzende negative Äußerungen. Viele davon unter der Gürtellinie. „Passen gut zusammen! Beide lassen so ziemlich alles rein !!!“, „Die lässt sich halt jetzt 2 Monate von dem flexen, dann ist der Karrierepush da, dann passt das auch wieder“.

Die einen bezweifeln die Authentizität der Beziehung - „Pr-Gag“ - die anderen prangern Sophias Bindungsverhalten an - „Du hast aber auch einen regen Männerwechsel“, „Kannst du die Männer, die du alle hattest, an deinen Händen abzählen?“, „Im Frühjahr ist der Typ Schnee von gestern“. Einige Kommentarschreiber, die vermutlich selbst gerne bei Sophia Thomalla gelandet wären, hauen auf Loris Karius ein: „Oh mann schlimmer geht ja nicht bei dir“, „Sie liebt Pfeifen“. Und dann gibt es da noch die Frauen, die sich den Fußballer wohl selbst gerne geangelt hätten: „mit danebengreifen hat er ja Ahnung“, schreibt eine Userin und eine andere orakelt: „Ist das Karius? Da musst du aufpassen, der lässt dich sicher fallen...“.

Sophia Thomalla scheint stark genug, um solche Kommentare an sich abperlen zu lassen. Die Schauspielerin, die denen, die ihr dumm kommen, auch schon mal Paroli bietet, hat sich bislang jedenfalls noch nicht zu den fiesen Kommentaren geäußert. Sie genießt lieber die Zweisamkeit mit Loris Karius, und zieht in ihrer Bildunterschrift ein erstes Fazit: „Jetzt schon das beste Jahr“.

Neue Fotos von Sophia Thomalla und Loris Karius: Ein Detail lässt schmunzeln

Update vom 5. Januar 2019:

Was genau läuft da zwischen Sophia Thomalla und Loris Karius, dem Keeper des FC Liverpool, der momentan an Besiktas Istanbul ausgeliehen ist? Diese Frage ist noch nicht offiziell geklärt - doch bereits die Knutsch-Fotos (siehe unten) lassen es erahnen.

Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, die die „Bild“ hinter einer Bezahlschranke versteckt.

Sie entstanden demnach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor dem berühmten „Borchardt“, dem Promi-Restaurant in Berlin. Der Kellner hält die Tür auf, lächelt den beiden zu. Auch Thomalla und Karius scheinen bestens gelaunt.

Liebeleien dokumentieren die Aufnahmen nicht, sondern nur einen gemeinsamen Restaurant-Ausflug. Ein Detail lässt schmunzeln: Denn Thomalla und Karius sind im absoluten Partner-Look unterwegs. Der langhaarige Keeper trägt genauso einen Dutt wie die 29-Jährige. Dazu tragen beide einen schwarzen Anzug - und schauen einfach gut aus so. Ein Unterschied lässt sich dann aber doch ausmachen: Der Ausschnitt von Sophia Thomalla ist seeeeeeehr tief. Seiner natürlich nicht.

Sophia Thomalla und Loris Karius ein Paar? Verräterische Bilder aufgetaucht

Unser Artikel vom 29. Dezember 2018:

Miami Beach - Sophia Thomalla (29) knutscht einen Mann. Dabei handelt es sich jedoch nicht etwa um Sänger Gavin Rossdale (53), von dem alle Welt bislang glaubte, dass er der feste Freund der schönen Berlinerin sei, sondern um einen deutschen Fußballer. Aber der Reihe nach.

Zwei Tage vor Weihnachten weilte Sophia Thomalla noch zusammen mit einem guten Freund, dem Modefotografen Paul Ripke, in London. Dort freute sich das Model nicht nur über die „Happy Hour“ in einem Pub, sondern schaute auch bei der Dart-Weltmeisterschaft vorbei, die noch bis Ende Dezember in der britischen Hauptstadt stattfindet. „Scheiss auf Weihnachten“ betextete sie am ersten Weihnachtsfeiertag ein Instagram-Posting, das den Berliner Handballer Silvio Heinevetter zeigt, dem Thomalla zu seiner erstmaligen Instagram-Präsenz gratuliert. Wie und vor allem mit wem Sophia Thomalla das Fest der Liebe in diesem Jahr verbracht hat, ist nicht bekannt. Zwei Tage nach den Weihnachtfeiertagen hat es die 29-Jährige allerdings ins sonnige Florida verschlagen - ohne Gavin Rossdale, aber offenbar dennoch nicht allein. Bilder zeigen sie zusammen mit dem deutschen Torwart Loris Karius (25). Der 1,89 Meter große Blonde steht aktuell als Leihspieler des FC Liverpool bei Beşiktaş Istanbul unter Vertrag. Seit 2009 lebt der gebürtige Baden-Württemberger in England.

Thomalla und Karius relaxen den Angaben zufolge im „W South Beach“-Hotel. Das Klatschportal „TMZ“ hat dazu Bilder veröffentlicht. Eines der Bilder zeigt, wie sich Sophia Thomalla über den Fußballer beugt und ihm einen Kuss auf die Lippen drückt. Auf einem weiteren Bild sieht man die Beiden entspannt am Strand entlang laufen. Aus ihrer Leidenschaft füreinander machen Thomalla und Karius schon mal kein Geheimnis.

Sophia Thomalla: Ist Loris Karius ihr neuer Freund?

Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus hat sich Sophia Thomalla seit dem Auftauchen der Knutsch-Fotos noch nicht geäußert. Bislang verlor sie öffentlich auch kein Wort über eine Trennung von Gavin Rossdale, dem Ex von Sängerin Gwen Stefani (49), mit der Rossdale 14 Jahre lang verheiratet war. In ihrer jüngsten Instagram-Story postete Sophia jedoch ein Foto von Loris Karius, welches die Schauspielerin mit seinem Instgram-Profil (2,3 Millionen Follower!!!) verlinkte und einem Herz versah.

+ Indirektes Liebes-Bekenntnis von Sophia Thomalla? Nach Weihnachten turtelte die Schauspielerin mit Torwart Loris Karius in Miami. © screenshot sophiathomalla/Instagram.com

Auf der Instagram-Seite des Torwarts beglückwünschten zahlreiche Fans Loris Karius und Sophia Thomalla als neues Liebespaar. Für sie scheint der Fußballer einen Volltreffer bei dem Model gelandet zu haben. Wie auch Thomalla trägt Karius auffällige Tattoos und Designerklamotten. Bush-Sänger Gavin Rossdale scheint dagegen aktuell weit weniger unbeschwert zu sein: In seiner Instagram-Story postete der Rocker ein Foto von sich und schrieb dazu: "Insomnia and fu**ery" (zu Deutsch: "Schlaflosigkeit und absoluter Mist").

