Sparsamer TV-Promi taucht in Waschsalon auf Ferieninsel auf

Mitten im Waschsalon lernen manche vielleicht ihr nächstes Date kennen, aber einen Promi begegnet man wohl eher selten. Doch genau dort warf ein bekanntes TV-Gesicht jetzt die Waschmaschine an.

Ibiza-Stadt - Normalerweise plaudert Vanessa Blumhagen im Sat.1-Frühstücksfernsehen über die Stars und Sternchen dieser Welt, läuft über rote Teppiche und trägt glamouröse Abendkleider. Doch ihre Wurzeln spielen nach wie vor eine Rolle im Leben der 41-Jährigen. Das zeigt sich gerade bei ihrer Auszeit auf Ibiza, an der die Promi-Expertin ihre 104.000 Instagram-Follower in ihrer Story teilhaben lässt.

Vanessa Blumhagen im Waschsalon: „Die Schwäbin kriegt man halt nicht raus aus mir“

Aktuell zeigt sich Vanessa Blumhagen in einem Clip in einem traditionellen Waschsalon. In der kurzen Videosequenz sind ihre braungebrannten Beine und die rotierenden Waschtrommeln zahlreicher Maschinen zu sehen. Statt ihre Kleidung in die Reinigung zu geben, wäscht die gebürtige Baden-Württembergerin Vanessa Blumhagen ihre Klamotten also altmodisch im Waschsalon. „Die Schwäbin kriegt man halt nicht raus aus mir“, gibt die Moderatorin selbstironisch zu.

Im Anschluss an ihre Waschaktion belohnte sich die TV-Frau mit einem leckeren Mittagessen in einem Café, wie sie ebenfalls mit einem entsprechenden Foto via Instagram verrät. Streicheleinheiten für die Seele bescherte ihr dann noch ein kleiner Hund in einem Auto am Straßenrand, den sie knuddeln durfte. Ihren eigenen Vierbeiner musste Blumhagen nämlich zu Hause lassen. „Wenn man den eigenen Hund so sehr vermisst...“, schreibt die 41-Jährige zu einem Schnappschuss mit dem Hund.

Vanessa Blumhagen hüllenlos auf Ibiza

Bereits am Montag sorgte die Society-Expertin mit einem Urlaubsfoto aus Ibiza für Schlagzeilen. Das zeigte Blumhagen nur mit einem Bikini-Höschen bekleidet am Rande eines Pools und sorgte erwartungsgemäß für viele Komplimente ihrer Follower. Dass die Promi-Expertin sich gerne freizügig präsentiert, ist ihren Fans bestens bekannt. Erst kürzlich ließ sie im Frühstücksfernsehen wieder tief blicken oder trug erneut ein transparentes Outfit.

