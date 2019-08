Großer YouTube-Star stirbt mit 38 - Er galt als verschollen, dann herrscht traurige Gewissheit

Er hatte das Hobby erst seit Kurzem: Nach einem Paragliding-Flug galt der Star als verschollen. Jetzt gibt es traurige Gewissheit für seine mehr als elf Millionen Fans.

Utah - Seine Clips trugen Titel wie “Mit einer Couch flußabwärts fahren” “Mikrowellen-Popcorn gegen alle Regeln zubereiten” oder “Wie sicher ist eine selbstgebastelte Leiter aus Klebeband?” Seine Fans liebten Grant Thompson für seinen Charme, Esprit und Humor. Jetzt ist der US-YouTube-Star im Alter von 38 Jahren verstorben. Sein Bruder Mark sagte dem Celebrity-Portal TMZ, dass er am 30. Juli bei einem Gleitschirm-Unfall im US-Bundesstaat Utah ums Leben gekommen sei.

Grant Thompson wurde wegen seiner gleichnamigen YouTube-Reihe auch “King of Random” genannt, “König der Willkür”. Sein YouTube-Kanalinfo lautete: „Wir machen Videos darüber, wie man das Leben durch Kniffe, Tricks, Experimente und Wochenend-Projekte erkunden kann. Es hat einen großen Reiz, das Unbekannte zu erforschen, also schließt euch uns an und lasst uns gemeinsam etwas Großes schaffen. (Wir verdienen übrigens 0 Prozent mit Werbung).“ Grant Thompson hat elf Millionen Follower auf YouTube und fast 400.000 auf Instagram. Vor neun Jahren startete Grant Thompson seinen YouTube-Kanal.

Das Gleitschirmfliegen hatte YouTube-Star Grant Thompson erst vor fünf Monaten für sich entdeckt, erzählte sein Bruder Mark TMZ: „Er hatte eine Schwäche für Fallschimspringen, Gleiten, Fliegen und alles, was in der Luft stattfindet. Die Einsatzkräfte suchten den Vermissten mithilfe eines GPS-Trackers, doch ihre Hilfe kam zu spät. Den genaue Unfallhergang wird noch rekonstruiert.

Grant Thompsons Familie postete auf dem Instagram-Account des YouTube-Stars. "Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Grant Thompson letzte Nacht verstorben ist. Er liebte und schätzte seine Fans. Wir bitten euch, eure Gedanken auf diesem Kanal zu teilen. Bitte vollführt eine willkürliche Geste der Liebe oder Güte, um den König der Willkür zu ehren.” Weiter heißt es, dass der Youtuber auf seinem Channel und in seiner Fangemeinde weiterleben werde.

Das Gedenk-Video an Grant Thompson befand sich noch am 1. August unter den Top 30 der aktuell meistgeklickten Youtube-Videos weltweit. Seine Fans schrieben: „Eine der spannendsten und energiegeladensten Menschen auf Youtube, danke für alles, was du mir beigebracht hast” oder „Er konnte mich einfach am besten zum Lachen bringen, er wird vermisst werden.”

