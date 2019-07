Star-Tochter entblößt Popo – Promi-Papa reagiert entsetzt

Die hübsche Tochter von Hollywood-Star Alec Baldwin hat es schon wieder getan und präsentiert sich in den sozialen Netzwerken mit einem Hauch von Nichts. Der Papa von Ireland ist geschockt.

New York - Sie sagt brav danke – und trotzdem hat Papa was zu beanstanden. Model Ireland Baldwin (23) hat auf Instagram ein Dankeschön an ihren Gastgeber in New York gepostet. „Danke @sixtyhotels für diesen wunderschönen Aufenthalt”, schreibt sie. Fröhlich grüßt sie auf dem Foto mit vollem Armeinsatz die Skyline von New York. Blickfang ist aber ihr blanker Po.

Ihr steht wohl noch ein voller Tag bevor. Geduscht hat sie offenbar gerade. Und einen Tanga und Schuhe hat sie immerhin schon an. Sie schreibt weiter: “Hiernach werde ich wohl nicht so schnell noch einmal zurückkehren dürfen, aber das ist okay. Im Übrigen ist mein Po nicht so weiß, wie es scheint. Das ist die Sonne. Nein, er ist wirklich so weiß.“

Po-Foto von Ireland Baldwin: Sie kriegt Jobs für Vogue oder Aldi Süd

Der Po von Ireland Baldwin Ireland ist tatsächlich sehr weiß...aber er steht ihrer Modelkarriere offenbar nicht im Weg: Die 23-Jährige fing bei der Agentur IMG Models und ist seit 2018 bei Muse Models unter Vertrag. Sie ist Kampagnen-Gesicht des US-Modeunternehmens Guess und war schon auf den Covern von “Elle Bulgaria” oder “Marie Claire México”. Auch die italienische und taiwanesische “Vogue” arbeiten mit ihr.

Aldi Süd hat Ireland Baldwin außerdem auch im Portfolio. Kürzlich präsentierte sie für den Discounter dessen aktuelle Strandmode-Kollektion (entworfen von Michelle Hunziker, 42), zu sehen auf dem Foto hier:

+ Mit nicht-nacktem Po für Aldi auf dem Catwalk: Ireland Baldwin. © picture alliance/dpa / Tobias Hase

Verständlich, dass sich die Tochter der Schauspieler Alec Baldwin (61) und Kim Basinger (65) Gedanken über womöglich zu bleiche Haut macht...oder, was wahrscheinlicher ist, einfach gerne herzeigt, was sie hat. Ist halt ihr Job. Alec Baldwin könnte das jetzt akzeptieren. Oder auf den Joke eingehen und kommentieren: “Geh mal raus in die Sonne, Kind”. Aber das macht er nicht. Er dreht leicht altväterlich ein wenig am Rad.

Promi-Papa Alec Baldwin überfordert von Po-Foto

„I’m Sorry. What?”, postete der 61-Jährige unter das Foto. Frei übersetzt: “Äh, entschuldige. Was tust du da?” Dann kommt auch noch ein Onkel von Ireland Baldwin auf Instagram daher und kommentiert: „Es ist wirklich schwer für Onkel Billy das zu liken“…als ob das Model ihn gefragt hätte. Totale Überforderung bei Irelands Baldwin männlichen Familienmitgliedern...

Immerhin nicht bei ihrer Cousine Alaia Baldwin. Sie postet unter den Po-Post: "Rite and tite". Ein Lob, wie es besser fast nicht geht. “Rite and tite” fand Alec Baldwin dagegen schon 2018 ein freizügiges Foto seiner Tochter auf einem Motorrad nicht. Damals kommentierte er: "Nein. Einfach...nein." Erreicht hat er damit nicht viel. Und “rite and tite” war es ja nun auch nicht, wie der Hollywood-Star im selben Jahr im Streit um einen Parkplatz die Beherrschung verlor – und von der Polizei wegen Körperverletzung mitgenommen wurde. Nicht zum ersten Mal.

Alec Baldwin: Nach Scheidung von Kim Basinger noch vier Kinder

Von Hollywood-Kollegin Kim Basinger ist Alec Baldwin übrigens bereits seit 2002 geschieden. Mit seiner zweiten Ehefrau Hilaria hat Baldwin vier weitere Kinder: Romeo Alejandro David, Leonardo Angel Charles, Rafael Thomas und Carmen Gabriela. Sie sind noch sehr klein und posten noch nicht auf Instagram. Alec Baldwin sollte sich aber schon einmal an den Gedanken gewöhnen. Seine Tochter Ireland Baldwin geht ihren Geschwistern ja mit gutem Beispiel voran und hat mit ihrem blanken Po-Instagram-Foto offenbar alles richtig gemacht: Mehr als 38.000 Likes in nur zwei Tagen. Ihre zahlreichen Hunde-Posts und „Das-war-mein-letzter-gesunder-Snack“-Posts, die ihren Instagram-Account dominieren, erreichen nicht so viele Menschen.

frs