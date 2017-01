Für eine Milliarde Dollar: „Star Wars“-Schöpfer baut Museum

So soll das Lucas Museum of Narrative Art aussehen.

Los Angeles - Seine UFO-Form könnte nicht passender sein: „Star Wars“-Erfinder George Lucas (72) wird in Los Angeles sein lange geplantes Film-Museum bauen. Billig wird das nicht.

Das „Lucas Museum of Narrative Art“ werde auf dem Exposition-Park-Gelände in der Filmmetropole gebaut, teilte die Museumsleitung am Dienstag mit. In dem Museum soll die umfangreiche Sammlung des US-Filmproduzenten und Regisseurs (“Krieg der Sterne“, „Indiana Jones“) ausgestellt werden, der über die Jahre Kunst und Film-Memorabilien anhäufte.

Lucas, der in Nordkalifornien wohnt, hätte als Standort auch das nahe gelegene San Francisco wählen können. Es sei eine „extrem schwierige“ Entscheidung gewesen, hieß es in der Mitteilung. Zeitweise war auch Chicago in der engeren Wahl.

Der 72-jährige Lucas will sein Museum komplett selbst finanzieren. Die Kosten werden auf eine Milliarde Dollar (rund 950 Millionen Euro) geschätzt. Wann es seine Türen öffnet, ist noch nicht klar.

dpa/afp