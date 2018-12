Stefanie Tücking: Wer war der Mann an ihrer Seite? Obduktion soll Todesursache klären

Stefanie Tücking ist überraschend gestorben. Eine Obduktion soll die Todesursache der SWR-Moderatorin klären. Zuletzt gab es wohl einen Mann an ihrer Seite.

Update vom 4. Dezember, 12.35 Uhr: Weiterhin gibt es keine Klarheit zur Todesursache von Stefanie Tücking. Eine Obduktion soll klären, woran die SWR-Moderatorin im Alter von nur 56 Jahren gestorben ist. Unklar ist, wie lange es dauert, bis die Leichenschau abgeschlossen sein wird. Wie die Bild-Zeitung berichtet, rechnet man im engen Umfeld von Tücking nicht mit einer Beisetzung in dieser Woche.

Die Boulevardzeitung berichtet in ihrer Dienstagausgabe auch, wie Stefanie Tücking zuletzt lebte. Demnach wohnte sie in einem Häuschen mit einem kleinen Garten. „In Sichtweite zu herrlichen Weinbergen, gut zehn Kilometer außerhalb von Baden-Baden, hatte sie ihre ganz eigene Idylle.“

Viel Zeit habe die Moderatorin aber draußen verbracht: „Ihre zwei Hunde, mit denen sie gerne spazieren ging, hielten sie auf Trab. Sie war sportlich, regelmäßig auf dem Fahrrad in der Umgebung unterwegs.“

Stefanie Tücking soll einen Lebensgefährten gehabt haben

Vor ihrem Tod soll Stefanie Tücking auch einen Lebensgefährten gehabt haben. Um wen es sich dabei handelte? Das geht aus dem Bild-Artikel nicht hervor. Am Wochenende ihres Todes waren nach Informationen der Zeitung zwei Freunde (ein Mann und eine Frau) bei ihr zu Hause. „Eigentlich wollten sie mit Stefanie den Weihnachtsmarkt in Baden-Baden besuchen. Dazu kam es nicht mehr.“

Stefanie ücking war am Samstag tot in ihrem Haus in der Nähe von Baden-Baden gefunden worden, die Moderatorin lag leblos im Bett.

Laut ihren Kollegen pflegte Stefanie Tücking einen weitgehend gesunden Lebensstil ohne Drogen. Alkohol soll sie nur moderat konsumiert haben. Wie die Stuttgarter Nachrichten aus ihrem Umfeld erfahren haben, soll sie lediglich "normal geraucht" haben. Laut der Zeitung spekulieren die Kollegen nun, ob die Moderatorin möglicherweise an Herzversagen oder an einer Embolie gestorben ist.

Stefanie Tücking: Obduktion beantragt - „Dass sie einfach so im Bett stirbt, ist für uns unfassbar“

Update vom 3. Dezember, 21.50 Uhr: Die Todesursache bei Stefanie Tücking bleibt rätselhaft. Aufklärung kann auch die Dienstagsausgabe der Bild nicht bringen, nennt aber weitere Hintergründe. Demnach habe die Staatsanwaltschaft am Montag die Obduktion beim zuständigen Ermittlungsrichter beantragt. Einen Selbstmord schließen enge Freunde aus, auch aus Polizeikreisen heiße es, dass dafür keine Anzeichen vorliegen.

Die Bild zitiert einen Kollegen Tückings: „Ein Abgang mit Skiern über eine Bergkuppe - das hätte man Stefanie zugetraut. Dass sie einfach so im Bett stirbt, ist für uns unfassbar.“

Tücking habe keine schweren Vorerkrankungen gehabt, schreibt das Blatt. Am Wochenende seien zwei Freunde bei ihr daheim zu Besuch gewesen, sie wollten mit ihr gemeinsam den Weihnachtsmarkt in Baden-Baden besuchen. Doch dann wachte Tücking einfach nicht mehr auf.

Kollege über Stefanie Tücking: „Sie war immer für mich da“

Update vom 3. Dezember, 19.59 Uhr: Für Moderator Peter Illmann war Stefanie Tücking Kollegin und Freundin gleichermaßen. „Ich konnte sie jederzeit um Rat fragen, sie war immer für mich da“, sagte Illmann (59) der Bild-Zeitung (Montag). „Steffi war nie prätentiös, immer bodenständig, und ich werde ihren trockenen Humor so sehr vermissen.“ Sie habe sich in der Musik wie kaum jemand anderes ausgekannt.

„Ihr Platz war nicht unbedingt im Rampenlicht, obwohl sie auch dort glänzte“, sagte Illmann, der genau wie Stefanie Tücking in den 80er Jahren die ARD-Kultmusiksendung „Formel Eins“ moderiert hat. „Was sie sagte, meinte sie auch so. Ihre direkte Art zu denken, hat mich beeindruckt und inspiriert. Während so vieles im Showbereich eher oberflächlich ist, war Steffi das Gegenteil, sie war verlässlich in jeder Hinsicht.“

Wegen der noch ungeklärten Todesursache wurde die traurige Nachricht laut Bild ein Fall für die Polizei: Sie leitete ein Todesermittlungsverfahren ein (siehe unten). Eine Obduktion soll klären, woran Stefanie Tücking starb.

Freundin fand Stefanie Tücking leblos im Bett (†56)

Update vom 3. Dezember, 15.35 Uhr: Die beliebte SWR3-Moderatorin Stefanie Tücking ist am Wochenende mit nur 56 Jahren überraschend gestorben. Die Todesursache steht laut eines Berichts der Bild nicht eindeutig fest. Demnach leitete die Polizei ein Todesermittlungsverfahren ein. Wie es dort weiter heißt, wollte Tücking das Wochenende mit Bekannten verbringen. Eine Freundin fand die Moderation am Morgen tot im Bett.

„Der Wecker hatte geklingelt und hörte nicht auf. Die Freundin ging zur ihr, schüttelte Stefanie. Als die sich nicht bewegte, rief sie den Notarzt“, zitiert Bild Manfred Tücking, Vater der Moderatorin. Ärzte konnten nur noch den Tod der 56-Jährigen feststellen. Eine Obduktion soll nun klären, warum die Moderatorin nicht mehr aufwachte. Weiter heißt es bei Bild, dass über Vorerkrankungen öffentlich nichts bekannt sei.

Moderatorin Stefanie Tücking überraschend gestorben

Update vom 3. Dezember, 9.30 Uhr: In einem Porträt der tz wird Stefanie Tücking als „Powerfrau ohne Allüren“ beschrieben, so erinnert sich der SWR-3-Programmchef Thomas Jung an sie. Ihr privates Leben teilte sie mit ihren Hunden, die sie ihre „Prinzen“ nannte, sie fuhr Motorrad, liebte Pferde und die Natur.

Burschikos, attraktiv und kess - die Frau ohne Lampenfieber war in ihrem Job so gut wie ohne weibliche Konkurrenz. Kein Wunder, dass Aufgaben wie die Moderation großer Musikveranstaltungen wie das SWR3 „New Pop Festival“ oder „Rock am Ring“ auf sie warteten. Doch Radio war und blieb bis zuletzt ihre Passion. Das ganze Porträt zum Tod von Stefanie Tücking lesen Sie hier auf tz.de*.

SWR3 postet berührendes Video nach dem Tod von Steffi Tücking

Update vom 3. Dezember, 9 Uhr: Am Sonntagabend hat der Radiosender SWR3 ein berührendes Video auf seiner Facebook-Seite hochgeladen. Es zeigt Ausschnitte aus dem beruflichen Wirken der beliebten Moderatorin Stefanie Tücking. „Danke für all die schönen Momente“, schrieb der Sender dazu.

Freundin fand Stefanie Tücking tot im Bett - Kollegen haben Vermutung über Todesursache

Update vom 2. Dezember, 21.42 Uhr: Der Vater von Stefanie Tücking hat sich nun via Bild zu den Todesumständen geäußert. Demnach fand eine Freundin sie tot im Bett. Dem Bericht zufolge soll eine Obduktion klären, warum Stefanie Tücking nicht mehr aufwachte. Über Vorerkrankungen sei zumindest öffentlich nichts bekannt. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Update vom 2. Dezember, 17.31 Uhr: Die Stuttgarter Nachrichten haben sich nach dem Tod von Stefanie Tücking (†56) bei Kollegen des SWR umgehört. Sie sei normal eingeschlafen, erzähle man sich beim SWR. Sie habe keine Drogen genommen und nicht übermäßig Alkohol konsumiert, dazu habe sie „normal geraucht“, sei der Zeitung zufolge zu hören. Den Kollegen sei unbegreiflich, warum Stefanie Tücking so früh sterben musste. Dem Bericht zufolge werde ein Unfall ebenso ausgeschlossen wie Fremdverschulden. Bei den Kollegen heiße es, Herzversagen oder eine Embolie könnte die Todesursache sein.

Video: Neue Details zum plötzlichen Tod von Stefanie Tücking (†56)

Einzelnen Fans gehen die offiziellen Informationen nicht weit genug. Um das zu formulieren, wählen sie teils wenig pietätvolle Worte: „Warum wird konsequent verschwiegen, woran sie gestorben ist?“, schreibt einer. „Das ist doch kein Alter, in dem man von einem natürlichen Tod sprechen kann.“

Doch der SWR berücksichtigt schlicht den Wunsch der Familie. Laut StN wurde die Todesnachricht erst kommuniziert, nachdem die Angehörigen ihr Einverständis gegeben haben. Ob sie dieses auch zur Bekanntgabe der Todesursache geben, ist noch unklar. Es sei zu hören, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien, schreibt das Blatt weiter.

Für viele Fans von Stefanie Tücking spielt die Todesursache keine große Rolle - es überwiegt die große Trauer, dass eine Stimme, die viele über Jahrzehnte begleitet hat, für immer verstummt ist.

So bewegend nehmen Kollegen Abschied von Steffi Tücking

Update vom 2. Dezember, 13.24 Uhr: Mit nur 56 Jahren starb die beliebte SWR3-Moderatorin Stefanie Tücking. Auch für Freunde und Kollegen kam der Tod überraschend und schockiert sie. Mit bewegenden Worten nehmen sie nun Abschied.

So zitiert Bild Tücking Moderator-Kollegen Peter Illmann (59), der während eines Interviews mit der Sängerin La Toya Jackson von Stefanie Tückings Tod erfuhr: „Ich bin fassungslos. Ich habe Mühe, den Abend durchzustehen. Sie war nicht nur eine Kollegin, sie war eine Freundin. Das heißt was in dieser Branche. Wir haben noch vor wenigen Wochen telefoniert. Sie war wie immer – bodenständig und humorvoll. Ich wollte sie in den nächsten Tagen besuchen, weil ich ihre neue Wohnung in Baden-Baden noch nicht kannte. Ich war mit ihr von allen „Formel-Eins“-Moderatoren am besten befreundet. Ich bin geschockt.“

Ebenso verabschiedet sich Moderator Frank Laufenberg (73): „Autos und Musik waren ihre Leidenschaft – da hatten wir Schnittstellen. Steffi war eine der wirklich kompetenten Musikmoderatorinnen – und die gibt es in Deutschland recht selten! Seit Jahren suche ich eine Moderatorin für mein PopStop Musikradio. Nicht zu finden! Steffi, die ich immer sehr schätzte, starb sehr viel zu früh!“

Auch im Netz findet man überall Abschiedsworte, die an eine geschätzte Kollegin gerichtet sind. Wie etwa der ARD-Experte Holger Schmidt oder Dennis Horn von der ARD.

Bin schockiert:

Stefanie Tücking ist gestorben.



Steffi war eine ganz große, nein, die größte Radiofrau ever und eine wunderbare Kollegin!



So traurig. https://t.co/4mGUrutkEz — Holger Schmidt (@terrorismus) 1. Dezember 2018

Steffi Tücking war für mich als Radiomacher eine Legende. Wenn ich Steffi gehört habe, habe ich lauter gedreht, um hinzuhören, "wie man's macht". Und der @swr3 Club ist bis heute eine meiner liebsten Radiogewohnheiten. Mein Beileid, @swr3! #tücking https://t.co/xkFRhsYtac — Dennis Horn (@horn) 1. Dezember 2018

Moderatorin Stefanie Tücking überraschend gestorben - Kultsendung machte sie berühmt

Baden-Baden - Die bekannte SWR3-Moderatorin Stefanie Tücking ist in der Nacht auf Samstag völlig überraschend in Baden-Baden gestorben. Sie war 56 Jahre alt. Tücking war rund 30 Jahre lang Moderatorin bei der Popwelle SWR3. Bundesweit bekannt wurde sie insbesondere durch die ARD-Kultsendung „Formel Eins“ in den 80er Jahren.

„Radio war ihre Leidenschaft, Rockmusik ihre Liebe. Sie gehörte zu den größten Radiopersönlichkeiten Deutschlands, und wir sind alle fassungslos über ihren plötzlichen Tod“, zeigte sich SWR3-Programmchef Thomas Jung nach Tod von Steffi Tücking tief betroffen. „Das Team ist zutiefst schockiert. SWR3 verliert nicht nur eine hervorragende Radiofrau, die Kolleginnen und Kollegen trauern auch um eine warmherzige Freundin. Generationen von Menschen hat Steffi Tücking für Musik begeistert.“

Das ist eine traurige Nachricht für uns hier bei SWR3. Steffi Tücking ist am 1. Dezember unerwartet im Alter von 56 Jahren gestorben. Steffi gehörte seit 30 Jahren zum festen Team von SWR3. Wir sind sprachlos und unendlich traurig.https://t.co/n2x0GwcFDR pic.twitter.com/tDHGnsy1jG — SWR3 (@swr3) 1. Dezember 2018

Stefanie Tücking moderierte auch bei Rock am Ring

Tücking galt als Musikexpertin und moderierte außerdem auf den Bühnen großer Festivals wie bei Rock am Ring. Bereits 1987 erhielt sie im Alter von 24 Jahren die Goldene Kamera für ihre Moderation bei „Formel Eins“.

+ Die ehemalige "Formel Eins"-Moderatorin Stefanie Tücking vor dem pinkfarbenen Thunderbird der "Formel Eins"-Sendung (Archivbild vom 25.03.1988). © dpa / Horst Ossinger Anfang der 1980er Jahre wirkte sie in TV-Produktionen wie Monaco Franze und Tatort in kleineren Rollen mit. In den 1990er Jahren moderierte sie die tagesaktuelle WDR-Sendung "Hier und Heute" und später im SWR-Fernsehen unter anderem die Sendung "Startklar - Das Automagazin". Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Traurig! Eine tolle Kollegin und ein wunderbarer Mensch #Tücking https://t.co/aTDEsXkVyl — Tina Hassel (@TinaHassel) 1. Dezember 2018

Eine so unverwechselbare Radiostimme, die für mich immer Heimat war. Sie hat mich schon begleitet, als Radio noch ein Traum und kein Beruf war. Auf Wiederhören Steffi Tücking! Mein Beileid für Ihre Angehörigen und die Radiofamilie von @swr3. #tücking — Olli Briesch (@ollibriesch) 1. Dezember 2018

Ich kann es nicht glauben. Stefanie Tücking ist tot! Ich habe sie zwar nie getroffen, aber oft bei @swr3 gehört. Sie war DIE Stimme im deutschen Radio und soll jetzt für immer schweigen?? Das macht mich tief traurig. Es ist ein großes Stück deutsches Radio gegangen ...#Tücking — Matthias Gindorf (@MGindorf) 1. Dezember 2018

